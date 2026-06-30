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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 11 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, Özel Kalem Müdürü İrfan Çevik, Yapı Kontrol Müdür Vekili Mehmet Uğur ve Şehir Plancısı Nilay Özcan Eşin bulunuyor. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, tutuklu İsmail Yetişkin'in Anayasa’nın 127’nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

CHP'li İsmail Yetişkin (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) CHP'li İsmail Yetişkin (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YETİŞKİN VE 11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İnanç Karabulut, özel kalem müdürü İrfan Çevik, yapı kontrol müdür vekili Mehmet Uğur ve şehir plancısı Nilay Özcan Eşin'in de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

KOLTUK GİTTİ

İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Seferihisar Belediye Başkanı İsmail YETİŞKİN,
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/394. sayılı dosyasında "Rüşvet Vermek, Rüşvet Almak, İcbar Suretiyle İrtikap (3 kez), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ömer Faruk Sokullu emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilenlerin listesi şu şekilde:

NoAdı SoyadıGörevi / ÜnvanıNot
1İsmail YETİŞKİNSeferihisar Belediye BaşkanıGörevden uzaklaştırıldı
2Onur YİĞİTBalçova Belediye Başkanı-
3Meryem YİĞİTOnur Yiğit'in annesi, Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi-
4İnanç KARABULUTSeferihisar Belediye Başkan Yardımcısı-
5Nuriye HEPTERLİKÇİSeferihisar Belediye Başkan Yardımcısı-
6İrfan ÇEVİKSeferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü-
7Doğuş BAYIRİzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi-
8Mehmet UĞURSeferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili-
9Nilay Özcan EŞİNSeferihisar Belediyesi Şehir Plancısı-
10İsmail Fergun KESERSeferihisar Belediyesi Elektrik Mühendisi / Yapı Kontrol Müdürü-
11Cüneyt OKULTAŞSeferihisar Belediyesi'nden Emekli Memur-
12Barış YAMANSeferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Görevlisi-
13Mehmet ERSAYMehmet Ersay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi-
14Medeni ÇİFTÇİİNG Yapı İnş. Tarım Hayvancılık Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş. Sahibi-
15Baver BARANMBB Mimarlık Mühendislik İnş. Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sahibi-
16Hidayet DEMİRDeniz Ada Yapı Denetim sahibi / ortağı-
17Ömer Faruk SOKULLUFi Yapı Denetim Ltd. Şti. Yetkilisi-
18Pelin TURHANYıldız Konakları Mimari Proje Sorumlusu Mimar-
19Mustafa DURAKSönmez İnşaat Şirketi Eski Çalışanı-
20Birkan ALKANSeferihisar Jeotermal'de Büro Memuru19.02.2025 çıkış tarihi
21Akın Emre İLDENİZİldeniz Ticaret ve Makro Emlak işletmelerinin sahibiFİRAR
22Levent TAŞYAKANBeton-Taş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Sahibi-
23Kutlay GÖZÜBATIKKutlay Gözübatık Gayrimenkul Alım Satım firmasının sahibiFİRAR
24Ertan KORKMAZEmekli Ziraat MühendisiSeferihisar Taşdibi mevkisindeki kaçak yapı sahibi
25Sercan TAŞLIOĞLUSeferihisar Jeotermal'de Harita Teknikeri-
26Turgut SAFYÜREKBostanlı Yapı Denetim Firması Sahibi15.06.2026 yurtdışı çıkışı mevcut

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Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğit'e ev hapsi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı-2 İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı-3 İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı-4
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