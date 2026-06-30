Rekor için 830 bin TL'yi geri çevirdi, kutusundan 5 TL çıktı
Ev sahibi olma hayaliyle "Var Mısın Yok Musun" koltuğuna oturan Abdullah Özgür Aksu, inatla reddettiği 830 bin TL'lik teklifin ardından unutulmaz bir finale imza attı. Kutusuna ve "altıncı hissine" güvenerek yarışma tarihinin rekorunu kırmak isteyen genç babanın gecesi, "Yeter ki çıkmasın" diyerek dua ettiği o trajikomik rakamla bitti: Sadece 5 TL...
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da yaşanan final, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışma boyunca bankanın önce 395 bin TL, ardından 830 bin TL ve son olarak 2 bin TL tekliflerini geri çeviren Abdullah Özgür Aksu, gecenin sonunda kutusundan çıkan 5 TL ile yarışmaya veda etti.
Yarışma boyunca "Yokum" diyerek risk almaktan çekinmeyen genç yarışmacı, oyun boyunca sık sık dile getirdiği "Yeter ki kutumdan 5 TL çıkmasın" sözünün gerçeğe dönüşmesini izlemek zorunda kaldı. Üstelik büyük ödül hayaliyle çıktığı yarışmada, en çok korktuğu rakamın kendi kutusundan çıkması geceye damga vurdu.
HAYALİ EV SAHİBİ OLMAKTI
24 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu, Siirt'te doğduktan sonra çalışma hayatı için farklı şehirlerde görev yaptı. Son olarak Düzce'de hasta bakım teknisyeni olarak çalışmaya başlayan genç yarışmacı, aynı hastanede görev yapan ebe yardımcısı eşiyle tanışarak hayatını birleştirdi.
Çiftin Nil adını verdikleri küçük kızları bugün hayatlarının merkezinde yer alıyor. Yarışmaya çıkmadan önce en büyük hayalinin ev sahibi olmak ve ailesiyle birlikte ilk kez yurt dışına çıkmak olduğunu söyleyen Özgür, kazanacağı ödülle bu hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyordu.
Stüdyoda samimi tavırlarıyla kısa sürede sevilen yarışmacı, arkadaşlarıyla kurduğu dostluklardan söz ederken zaman zaman heyecandan konuşmakta zorlandı. Haftalar boyunca yarışmacı koltuğuna oturmayı beklediğini anlatan Özgür, sonunda hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
Programın sunucusu Esra Erol da genç yarışmacının yarışma süresince kutulardaki rakamları doğru tahmin etmesiyle dikkat çektiğini belirterek, stüdyodaki herkes tarafından sevilen isimlerden biri olduğunu söyledi.
"ALTINCI HİS"İNE GÜVENİYORDU
Yarışmadaki başarılı tahminleri nedeniyle arkadaşları tarafından "Altıncı His Özgür" olarak anılan genç yarışmacı, bu lakabı taşıyan özel bir tişörtle sahneye çıktı. Esra Erol'un da dikkat çektiği tişört, daha yarışmanın ilk dakikalarında stüdyoda gülümseten anlardan biri oldu.
Özgür, kendi kutusunda hiçbir zaman 5 milyon TL olduğuna inanmadığını söyledi. Asıl planının ise final turlarına kadar ilerleyip, büyük ödülle birlikte başka bir yüksek tutarı masada bırakarak bankanın vereceği cazip teklifi kabul etmek olduğunu anlattı.
"Benim hedefim 2 milyon ya da 3 milyon değildi." diyen genç yarışmacı, 5 milyon TL ile bir başka büyük ödül kutuda kaldığında bankanın teklifini kabul etmeyi düşündüğünü belirterek, tüm stratejisini daha yarışmanın başında açıkladı.
395 BİN TL'LİK TEKLİF MASAYA GELDİ
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında gerilim giderek yükseldi. Beşinci turun sonunda banka, Özgür'ün kutusunu satın almak için 395 bin TL teklif etti. Hem stüdyoda hem de ekran başında nefesler tutulurken, genç yarışmacı kararını vermeden önce eşi Sena Aksu ile telefonla görüştü.
Telefonda eşine, "Sana 395 bin TL kazandığımı söylemek için aradım. İnşallah o parayla tatile gideriz." diyerek espri yapan Özgür, aslında kararını çoktan verdiğini de dile getirdi. "Net, kesin kabul ediyorum." sözleri ilk anda herkesi şaşırtsa da konuşmanın devamında fikrini yeniden değerlendirmeye başladı.
Sena Aksu ise eşine karar konusunda baskı yapmak yerine tam destek verdi. "Kararı yine sana bırakıyorum. Gidebildiğin kadar gitmeni isterim. Hiçbir şey kazanmasan bile problem değil." sözleri stüdyoda alkış aldı.
Telefon görüşmesinin ardından arkadaşlarıyla tek tek tokalaşan ve herkese teşekkür eden Özgür, kırmızı butonun başına geçti. Kısa bir sessizliğin ardından kararını açıkladı.
"YOKUM" DEDİ, ALKIŞ KOPTU
Özgür, büyük alkışlar arasında kırmızı butona basarak "Yokum" dedi ve 395 bin TL'lik banka teklifini geri çevirdi. Stüdyoda bulunan yarışmacılar da bu cesur kararın ardından genç yarışmacıyı uzun süre alkışladı.
Kararın ardından oyun devam ederken risk de giderek büyüdü. Masada hâlâ yüksek ödüller bulunurken, Özgür ise planından vazgeçmeye niyetli görünmüyordu.
Altıncı turun sonunda banka bu kez teklifini 830 bin TL'ye yükseltti. Yarışmacı arkadaşlarının büyük bölümü bu rakamın artık kaçırılmaması gerektiğini düşünürken, Özgür ise bambaşka bir hedefinin olduğunu anlattı.
"Hesabımda 830 bin TL hiç olmadı." diyen genç yarışmacı, buna rağmen daha düşük bir rakamla ayrılması halinde bile pişman olmayacağını söyledi. Çünkü onun için önemli olan yalnızca para değil, yarışma tarihine geçecek bir başarıya ulaşmaktı.
Özgür, "Bana o rekoru aşmak yeter." diyerek bir kez daha risk almayı seçti. Böylece 830 bin TL'lik teklif de masada kaldı ve yarışma final bölümüne taşındı.
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