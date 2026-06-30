Rekor için 830 bin TL'yi geri çevirdi, kutusundan 5 TL çıktı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"da yaşanan final, hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Yarışma boyunca bankanın önce 395 bin TL, ardından 830 bin TL ve son olarak 2 bin TL tekliflerini geri çeviren Abdullah Özgür Aksu, gecenin sonunda kutusundan çıkan 5 TL ile yarışmaya veda etti.

Yarışma boyunca "Yokum" diyerek risk almaktan çekinmeyen genç yarışmacı, oyun boyunca sık sık dile getirdiği "Yeter ki kutumdan 5 TL çıkmasın" sözünün gerçeğe dönüşmesini izlemek zorunda kaldı. Üstelik büyük ödül hayaliyle çıktığı yarışmada, en çok korktuğu rakamın kendi kutusundan çıkması geceye damga vurdu.