Varşova-Tel Aviv uçağında kaçırılma alarmı: 7500 kodu sonrası F-16’lar havalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait Varşova-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasındayken 7500 uçak kaçırma kodu yayınladı.

Uçak Türk hava sahasına girdiğinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakın takibe alındı ve hava sahasını terk edene kadar refakat edildi.

LOT Havayolları uçağı, Bulgaristan makamlarının izni ile Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş yaptı.

LOT Havayolları yaptığı açıklamada, olayın pilot tarafından yanlış kod bildirilmesinden kaynaklandığını ve fiili bir uçak kaçırma vakası olmadığını belirtti.

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasındayken "uçak kaçırılma" anlamına gelen 7500 kodu yayınladı. Uçağın daha sonra Türk hava sahasına girmesi üzerine, uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında tüm tedbirler alındı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, hava aracı mürettebatı tarafından herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı bildirilmesine rağmen, uçak Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakın takibe alındı.

LOT uçağı kaçırılma kodu verdi: F-16'lar alarma geçti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) F-16'LAR HAVA SAHASINI TERK EDENE KADAR REFAKAT ETTİ Türk F-16'ları, söz konusu yolcu uçağına Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Bulgaristan makamlarının Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildi. Bu süreçte F-16 savaş uçaklarının refakati devam etti. LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, son durumda Bulgaristan'ın Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de iniş yaptı.