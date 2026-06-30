CHP'de "Eylül" operasyonu! 26 il başkanı görevden alındı: 7'si tedbirli olarak disipline sevk edildi

CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı



İhraç edilen isimlerden bazıları Kılıçdaroğlu'na hakaret edip şu ifadeleri kullanmıştı:



- Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" demişti. Dağıstanlı "Kılıçdaroğlu, ben Kayyumdaroğlu diyorum. Kayyumdaroğlu beni görevden alacakmış. Alacaksa alsın çok da şeyimde değil" şeklinde konuşmuştu.

- Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Kılıçdaroğlu için "maşa" ifadesini kullanmıştı.



- Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Buradayım be buradayım" videosunun bir benzerini çekerek Kılıçdaroğlu ile alay etmişti.

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak



TOPUN AĞZINDAKİ İL BAŞKANI: "GÖREVDEN ALMA BEKLENİYOR"



Görevden alınan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Bir görevden alma her an için bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekilleri Trabzon'da tanıdıklar üzerinden il başkanı arayışı içindeler" açıklamasında bulunmuştu.

Cemal Enginyurt ve Adnan Beker ihraç listesinin en başında yer alıyor



CHP'deki ihraçlar il başkanları ile sınırlı kalmayacak.



Kılıçdaroğlu'nun listesinde bazı milletvekilleri ve yolsuzlukla anılan belediye başkanları da var.



ADNAN BEKER VE CEMAL ENGİNYURT LİSTE BAŞI!



İlerleyen süreçte kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un olacağı söyleniyor.



Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Beker de 14-28 Mayıs seçimlerinde açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" açıklamasında bulunmuştu.



Cemal Enginyurt ise "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımını yapmıştı.