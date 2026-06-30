CHP'de "Eylül" operasyonu! 26 il başkanı görevden alındı: 7'si tedbirli olarak disipline sevk edildi
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, A Takımı'nı ihraç ve olağan kurultay gündemiyle topladı. Eylüle kadar en az 50 il başkanlığında değişim beklenirken bugünkü MYK'da 26 il başkanı görevden alındı. 7'si tedbirli olarak disipline sevk edildi. Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" deyip bel altı hakaret eden Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı listenin başını çekti. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da topun ağzında. Kılıçdaroğlu'na hakaret eden ve yolsuzluğa karışan belediye başkanları ise Genel Merkez'in radarında.
Hızlı Özet Göster
- CHP'de eylül ayına kadar kapsamlı değişimler ve şaibesiz bir kurultay için hazırlıklar sürüyor.
- Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından özür dileyerek yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
- CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilirken, 26 il başkanı görevden alındı ve 7 il başkanı disipline sevk edildi.
- Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurultay takvimi ve yeni ihraçlar gündeme alındı.
- Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, yolsuzlukla anılan belediye başkanlarına 'Aklanın da gelin' demeye hazırlanıyor.
CHP'de "şaibesiz" bir kurultay için eylüle kadar kapsamlı değişimlerin yaşanması bekleniyor.
Mutlak butlan kararı sonrası görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu, "FETÖ ajanlarını fark edemedim" diyerek parti tabanından özür diledi. Daha sonra da partide yolsuzluk ve kirli işlerle anılanları tasfiye etmeye başladı.
EN AZ 50 İL BAŞKANI DAHA
Süreç, 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesiyle başladı. Buna müteakip 10 il başkanı görevden alındı, 4'ü disipline sevk edildi. CHP yönetiminin, eylüle kadar en az 50 il başkanlığını daha değiştirmesi bekleniyor.
İHRAÇ GÜNDEMLİ MYK
Öte yandan Kılıçdaroğlu, 'A Takımı'nı Genel Merkez'de topladı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısında eylül ayında başlayacak kurultay takvimi ile yeni ihraçlar gündeme alındı.
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26 İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu.
Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
Buna göre; Ağrı Merkez, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce (Akçakoca ilçesiyle birlikte), Eskişehir, Hakkari, Kars, Iğdır, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde (merkezle birlikte), Nevşehir, Osmaniye (merkezle birlikte), Samsun, Sivas ve Tunceli'de değerlendirmeler yapıldı. Sinop'ta ise sadece il başkanıyla ilgili işlem yapıldı.
İhraç edilen isimlerden bazıları Kılıçdaroğlu'na hakaret edip şu ifadeleri kullanmıştı:
- Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" demişti.
Dağıstanlı "Kılıçdaroğlu, ben Kayyumdaroğlu diyorum. Kayyumdaroğlu beni görevden alacakmış. Alacaksa alsın çok da şeyimde değil" şeklinde konuşmuştu.
- Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Kılıçdaroğlu için "maşa" ifadesini kullanmıştı.
- Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, "Buradayım be buradayım" videosunun bir benzerini çekerek Kılıçdaroğlu ile alay etmişti.
TOPUN AĞZINDAKİ İL BAŞKANI: "GÖREVDEN ALMA BEKLENİYOR"
Görevden alınan CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, "Bir görevden alma her an için bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekilleri Trabzon'da tanıdıklar üzerinden il başkanı arayışı içindeler" açıklamasında bulunmuştu.
CHP'deki ihraçlar il başkanları ile sınırlı kalmayacak.
Kılıçdaroğlu'nun listesinde bazı milletvekilleri ve yolsuzlukla anılan belediye başkanları da var.
ADNAN BEKER VE CEMAL ENGİNYURT LİSTE BAŞI!
İlerleyen süreçte kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek isimler arasında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un olacağı söyleniyor.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesini hatırlatarak, "Beker ve militanlarının orada ne işi var" demişti. Beker de 14-28 Mayıs seçimlerinde açık açık "Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" açıklamasında bulunmuştu.
Cemal Enginyurt ise "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı Milletvekili arkadaşlarımı İHRAÇ edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey! Ben CHP saflarına senin için katılmadım" paylaşımını yapmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETLER YAĞDIRAN İKİ BELEDİYE BAŞKANI
Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu için "hain, işgalci ve işbirlikçi" diyen CHP'li Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ve Kılıçdaroğlu'nu "betona gömmekle" tehdit eden Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da Genel Merkez'in radarında.
Kılıçdaroğlu yönetimi yolsuzluk tutuklusu belediye başkanlarına "Aklanın da gelin" demeye hazırlanıyor.
"Aklan" denilecek ve ihracı istenecek belediye başkanları arasında eski İBB Başkanı ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu zirveyi zorluyor.
"CHP artık bana yük" diyen İmamoğlu ise Özgür Özel ve ekibini "yeni parti" sürecini hızlandırmaları için Silivri'den sıkıştırıyor.