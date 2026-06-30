Aziz Yıldırım'ın evinde ani ölüm! Polis ekipleri inceleme başlattı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

BİRDEN FENALAŞIP YERE DÜŞTÜ

Özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti. İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı.

Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.