CANLI | ABD ve İran arasında Doha bilmecesi! Trump: Belki önemli olacak belki de olmayacak
Hürmüz Boğazı’nda hafta sonu yaşanan füze ve drone saldırılarının ardından, gözler Katar’ın başkenti Doha'ya çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın talebiyle gerçekleşeceğini öne sürdüğü görüşme için özel temsilci Steve Witkoff ve Jared Kushner’i görevlendirirken, süreci “belki önemli, belki değil” sözleriyle değerlendirdi. İran kanadı ise ABD ile doğrudan bir müzakere planlanmadığını duyurdu. Takvim.com.tr son gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın talebi üzerine iki ülkenin üst düzey yetkililerinin 30 Haziran Salı günü (bugün) Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceğini duyurdu. İran tarafı heyetlerin Doha'ya gideceğini ancak görüşme planlanmadığını öne sürdü. Görüşme, hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı füze ve drone saldırılarıyla sarsılan kırılgan ateşkesin ardından kritik bir dönemece işaret ediyor.
Trump ise görüşmeyi "Belki önemli, belki değil" sözleriyle nitelendirdi.
Takvim.com.tr dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
İRAN İLE FRANSA ARASINDA TEMAS
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri ve mevcut süreçleri değerlendirdi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.
Görüşmede taraflar, Tahran ile Washington arasındaki mutabakatın uygulanma sürecini değerlendirdi.
İki ülke bakanları, ABD ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi doğrultusunda bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ele aldı.
PEZEŞKİYAN'DAN ŞART
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu belirterek, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" açıklamasında bulundu.
İran ile ABD arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapılması beklenen görüşmeler için geri sayım sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uzlaşmanın iki taraflı bir süreç olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer Amerikan tarafı anlaşmaya bağlı kalırsa, biz de taahhütlerimizi yerine getiririz" dedi.
Pezeşkiyan, "Mantıksız sözlere ve içi boş tehditlere karşı yaklaşımımız, karar verme sürecimizde akılcılığa ve insan onuruna dayanmak, harekete geçme zamanı geldiğinde ise kararlı ve korkusuz bir savunma sergilemektir" ifadelerini kullandı.
TRUMP: BELKİ ÖNEMLİ OLACAK BELKİ DE OLMAYACAK
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında Katar'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine ilişkin, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." dedi.
Trump, Beyaz Saray'da dün (29 Haziran) otomobil üreticilerinin araç verilerini kilitlemesini ve belirli tamir araçlarını zorunlu kılmasını kısıtlamasına karşılık tüketicileri korumayı amaçlayan başkanlık kararnamesinin imza töreninde soruları cevapladı.
ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Trump, ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen doğumla kazanılan vatandaşlık kararı tartışması hakkındaki soruya ilişkin, mahkemenin vereceği karara uyacağını söyledi.
Doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ülke için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla kazanılan vatandaşlığı uygulamıyor. Son derece yıkıcı, çok maliyetli." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "sosyalist adayları" desteklemesiyle ilgili bir soruya ise "Bence bu, aslında ulusumuz için büyük bir tehdit." diye cevap verdi.
Sosyal demokrat kelimesinin aslında "komünizm" olduğunu savunan Trump, "Bence bu, belki de kuruluşumuzdan bu yana ulusumuz için en büyük tehdit. Bunu söylediğimde insanlar gülecek ama akıllı insanlar 'Muhtemelen haklı.' diyecekler." şeklinde konuştu.
BEYAZ SARAY TOPLANTIYA KATILACAK İSİMLERİ DUYURDU
Beyaz Saray, ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalına mülakat verdi.
Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, mutabakat zaptı görüşmeleri için bu hafta Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ateşkesin gereğini yerine getirdiğini ancak şiddete karşı şiddetle karşılık verileceğini savunan Leavitt, "Başkan'ın talimatıyla ABD ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık verdi ve bu devam edecek ancak umarız bunu görmeyiz. Başkan açıkça barış sürecinin işlemesini istiyor." dedi.
TRUMP DUYUTMUŞTU: TOPLANTILAR DOHA'DA YAPILACAK
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir görüşme talep ettiğini ve bu toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile planlanan görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yaptı. Trump, “İran bir görüşme talep etti. Yarın Doha'da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.
İRAN-ABD ARASINDA İSVİÇRE'DE MUTABAKAT ZAPTI GÖRÜŞMELERİ
Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.
Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.
Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.
İRAN: MÜZAKERE TOPLANTISI PLANLANMADI
İran ve ABD arasındaki müzakerelerde belirsizlik sürerken, İran'dan müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önümüzdeki günlerde ABD ile herhangi bir düzeyde müzakere toplantısı planlanmadığını açıkladı. Bekayi, Tahran'ın şu anki önceliğinin Mutabakat Zaptı hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak ve bu düzenleme kapsamındaki taleplerini takip etmek olduğunu belirtti.
"PETROL SATIŞI VE DONDURULAN VARLIKLAR TAKİP EDİLİYOR"
Mutabakat Zaptı'nın maddelerine ilişkin teknik detayları paylaşan Bekayi, ABD'nin petrol satışlarını kapsayan 10'uncu maddeye bağlı gerekli lisansları çıkardığını ve İran'ın bu lisansların fiilen uygulanmasını takip ettiğini aktardı.
İRAN HEYETİ KATAR'I ZİYARET EDECEK, ABD İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK
İran'ın yurt dışında dondurulan varlıklarının serbest bırakılmasını içeren 11'inci maddenin uygulanması için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bekayi, bu kapsamda İranlı uzmanlardan oluşan bir heyetin bu hafta sonuna doğru Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini duyurdu. Bekayi, ABD'li temsilcilerin Doha'ya yapacağı muhtemel ziyaretlerin İran heyetinin programıyla bir ilgisi bulunmadığını, kendi heyetlerinin sadece 11'inci madde dahil Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını denetlemek için orada olacağını vurguladı.
"NİHAİ ANLAŞMA AŞAMASINA HENÜZ GEÇİLMEDİ"
İran ve ABD'nin henüz nihai bir anlaşmayı müzakere etme aşamasına gelmediğinin altını çizen Bekayi, Mutabakat Zaptı'nın 13'üncü maddesine değinerek, bu madde uyarınca nihai anlaşma görüşmelerinin başlayabilmesi için öncelikle 1, 4, 5, 10 ve 11'inci maddelerin uygulanmaya başlanması ve bu hükümlerin kesintisiz şekilde yürütülmesi şartı bulunduğunu sözlerine ekledi.
İRAN'IN DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİ TRUMP'I YALANLADI
İran'ın Doha Büyükelçiliği ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tarafının görüşmek istediği ve "Görüşme yarın (Bugün-30 Haziran) Doha'da gerçekleşecek" yönündeki açıklamalarını yalanlayarak, Doha'da iki ülke arasında bir görüşme için henüz hiçbir hazırlığın başlamadığını duyurdu. Büyükelçilik, "Şu ana kadar bu konuya ilişkin tarafımıza iletilmiş hiçbir resmi bilgi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.