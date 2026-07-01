Merkez bankalarının yeni rotası: Altın ve yapay zeka! Dolar rezervleri için tarihte bir ilk

Merkez bankaları artan jeopolitik riskler nedeniyle rezervlerindeki dolar payını azaltmayı hedefliyor. Kurumsal fonlar altına ve yapay zekâ odaklı yatırımlara yönelirken piyasalarda yepyeni bir dönem başlıyor.



TARİHTE BİR İLK



Londra merkezli Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF) tarafından yayımlanan yeni bir rapor, dünya genelindeki merkez bankalarının önümüzdeki 10 yıl içinde dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı planladığını ortaya koydu. Tarihte ilk kez bu eğilimin öne çıktığı raporda, jeopolitik riskler, altın hamlesi ve rezerv yönetiminde yapay zekâ dopingi dikkat çekiyor.

Kurumlar, dolar yerine altın ve yapay zekâ destekli yatırım araçlarına yönelerek rezervlerini çeşitlendirmeyi hedefliyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



DOLARDAN KAÇACAKLAR



Toplamda 10 trilyon dolarlık varlığı yöneten 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonunun katıldığı anket sonuçları yayımlandı.

Rapor, küresel finans sisteminde ABD dolarının tahtının ciddi bir sarsıntı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. OMFIF'in 2010 yılındaki kuruluşundan bu yana ilk kez, merkez bankalarının önümüzdeki 10 yılda dolar tahsisatını artırmak yerine azaltmayı planladığı görüldü. ABD siyasetindeki belirsizlikler ve tırmanan jeopolitik riskler, rezerv yöneticilerini ABD para biriminden uzaklaşmaya itiyor. Ankete katılan merkez bankalarının yüzde 79'u, kamu fonlarının yüzde 60'ı küresel para sisteminin çok kutuplu bir dünyaya doğru evrildiğine inanıyor.