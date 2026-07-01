NATO’dan Ankara ekonomisine 10 milyarlık katkı

Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin liderleri, üst düzey bürokratları, diplomatik heyetler ve uluslararası medya temsilcilerinin başkente akın edeceğini aktaran Akman, "Bu yoğunluk, yalnızca otelleri değil yeme-içme, ulaşım, araç kiralama, organizasyon ve hizmet sektörlerinin tamamını doğrudan etkileyecek" diye konuştu.

TARİHİ BİR KAZANIM

Ankara'nın artık sadece Türkiye'nin yönetim merkezi değil diplomasi, kongre, sağlık, eğitim ve kültür turizmi açısından da bölgesinin en güçlü şehirlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Akman, NATO Zirvesi ile birlikte bu gücünü tüm dünyaya göstereceğini kaydetti. Akman, "Bu zirve Ankara'nın uluslararası kongre ve etkinlik turizminde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. NATO Zirvesi, Ankara için yalnızca diplomatik bir organizasyon değil ekonomik, turistik ve uluslararası tanıtım açısından tarihi bir kazanım" dedi.