NATO’dan Ankara ekonomisine 10 milyarlık katkı
NATO, Ankara turizmine zirve yaptıracak. Zirve otelleri fullerken, şehir ekonomisine de 10 milyar TL’lik katkı sunacak. ATİD Başkanı Akman, “NATO Zirvesi Ankara’yı küresel turizmin vitrinine çıkaracak” dedi
Dünyanın en kritik diplomatik buluşmalarından biri olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
Zirve öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı Ankara'da, organizasyonun ekonomik etkileri şimdiden hissedilmeye başladı.
Güvenlikten ulaşıma, konaklamadan lojistik ve yeme-içme sektörüne kadar geniş bir alanda yaratılan talep, başkentte milyarlarca liralık bir ekonomik hareketliliğin kapısını araladı. 8 bine yakın ziyaretçinin beklendiği zirve otelleri doldurdu. Öyle ki Ankara'da beş yıldızlı otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, dört yıldızlı tesislerde de kapasite neredeyse tamamen doldu. Yüksek talep oda fiyatlarını da dörde katlarken, zirve kapsamında organizasyonun Ankara ekonomisine 8-10 milyar TL arasında katkı sağlaması öngörülüyor.
KONAKLAMA ZİRVE YAPTI
Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, zirve öncesi hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını Ankara'da özellikle konaklama sektöründe yoğunluğun zirve yaptığını söyledi. Bu dönemde özellikle 5 yıldızlı otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e çıktığını aktaran Akman, 4 yıldızlı otellerin de çok yüksek doluluk seviyesine ulaştığını kaydetti.
DOPİNG ETKİSİ
Akman, "Yoğun talep nedeniyle oda fiyatları normal dönemin üzerine çıktı. Hal böyle olunca turizmcimize de bir doping etkisi yarattı. Zirvenin şehir ekonomisine 8-10 milyarlık katkı sağlamasını bekliyoruz.
Bunun yanında, uluslararası tanıtım ve şehir markasına sağlayacağı katkının maddi karşılığı çok daha yüksek" ifadelerini kullandı.
TÜM SEKTÖRLERE KATKI
Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin liderleri, üst düzey bürokratları, diplomatik heyetler ve uluslararası medya temsilcilerinin başkente akın edeceğini aktaran Akman, "Bu yoğunluk, yalnızca otelleri değil yeme-içme, ulaşım, araç kiralama, organizasyon ve hizmet sektörlerinin tamamını doğrudan etkileyecek" diye konuştu.
TARİHİ BİR KAZANIM
Ankara'nın artık sadece Türkiye'nin yönetim merkezi değil diplomasi, kongre, sağlık, eğitim ve kültür turizmi açısından da bölgesinin en güçlü şehirlerinden biri haline geldiğinin altını çizen Akman, NATO Zirvesi ile birlikte bu gücünü tüm dünyaya göstereceğini kaydetti. Akman, "Bu zirve Ankara'nın uluslararası kongre ve etkinlik turizminde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. NATO Zirvesi, Ankara için yalnızca diplomatik bir organizasyon değil ekonomik, turistik ve uluslararası tanıtım açısından tarihi bir kazanım" dedi.
KÜRESEL VİTRİNE ÇIKTI
Ankara'nın 2026'da "Türk Dünyası Başkenti" unvanını taşıdığını hatırlatan Akman, "Bu yıl eş zamanlı olarak NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapması, başkentin küresel vitrine çıkmasını daha da anlamlı hale getiriyor. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Ankara Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Ankara Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar büyük önem taşıyor" dedi.
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