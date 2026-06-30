CANLI | Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1900'ü aştı! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
24 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği Venezuela'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1943'e, yaralı sayısı 10 bin 571'e yükseldi. Venezuela Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından sahada görev yapan Türk arama kurtarma ekiplerine ziyarette bulundu. Gil, Türkiye'nin ülkesine verdiği desteğe ilişkin, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." dedi.
24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldi.
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1943'e yükseldiği bildirildi.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin televizyondan açıklama yaptı.
Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1943'e, yaralı sayısının 10 bin 571'e yükseldiğini belirtti.
İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı, 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
VENEZUELA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ve Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez, çifte deprem felaketinin merkez üssü olan La Guaira kentinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk arama kurtarma ekibini ziyaret etti.
Gil, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin desteğine değinerek, "Türk hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Venezuela'da konuşlandırılan tüm ekibine, böylesine büyük bir krizin ortasında desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda konuştuğunu belirten Gil, şunları kaydetti:
"Türk heyetinin, arama kurtarma ekiplerinin ve beraberinde getirdikleri teçhizatın varlığı gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bu yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu ele almak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bizzat telefonda görüştüm, sağlanan tüm destekler için gerçekten minnettarız."
Gil, Türkiye'den yeni yardımların yapılacağını dile getirerek, "Yeni yardımların haberini aldık ve destekleri bekliyoruz. Kardeşimiz olan Türk halkının desteğini her an yanımızda hissediyoruz. Bu son olanlar da gösteriyor ki birbirini anlayan iki ülke, kardeş milletleriz." diye konuştu
TÜRK EKİBİNE ZİYARET
Venezuela Savunma Bakanı Gustavo Gonzalez Lopez ve Dışişleri Bakanı Yvan Gil, yaşanan iki büyük deprem felaketinin ardından sahada görev yapan Türk arama kurtarma ekiplerine ziyarette bulundu.
Türk arama kurtarma ekipleri, Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde çalışmalarını sürdürüyor.
Venezuela Savunma Bakanı Lopez ve Dışişleri Bakanı Gil, Türk arama kurtarma ekiplerini La Guaira'da ziyaret etti ve Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu ile görüştü.
Lopez, Türk ekibiyle yaptığı sohbette, "Acil durumda bu kadar hızlı hareket edebilmek, bu kadar hızlı organize olabilmek için çok iyi bir eğitim ve organizasyon gerekiyor. Tabii okyanusun öbür tarafından kalkıp gelmiş olmanız, sizin ne kadar iyi organize olduğunuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Felakette en çok can ve mal kaybının olduğu La Guaira'da bulunan Türk ekibine teşekkür eden Lopez, "Hala mucizelerin yaşanabileceği, yani canlıları kurtarabileceğimiz bir andayız. Kısa süre içerisinde bu kadar uzaktan geldiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
"MESAFELER ÖNEMLİ DEĞİL, MÜHİM OLAN KARDEŞLİKTİR"
Türk arama kurtarma ekibi de Bakan Lopez'e, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde Venezuela'dan gelen ekiplerin de çalışmalara katıldığını hatırlatarak, "Felaket anında mesafeler önemli değil, mühim olan kardeşliktir." yanıtını verdi.
Büyükelçi Karamanoğlu, Bakan Lopez ve Gil'i Türk arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına ilişkin bilgilendirdi.
MACHADO ÜLKESİNE DÖNECEK
Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından destek amacıyla ülkesine dönmeyi planladığını duyurdu.
Aralık 2025'te Venezuela'dan ayrılan Machado, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, enkaz kaldırma çalışmalarıyla mücadele eden Venezuelalıların birlik olması gerektiğini belirtti.
"Zamanı geldi. Halkımın yanında olmak benim görevim" ifadesini kullanan Machado, depremin ardından siyasi ayrılıkların kenara bırakılması gerektiğini kaydetti.
Machado, Panama'da bulunduğunu ve Venezuela'ya gitmeyi planladığını ancak hükümetin hava sahasını kapatarak buna engel olmaya çalıştığını öne sürdü.
Ayrıca depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla ülke içinde ve dışında yaşayan binlerce Venezuelalının harekete geçtiğini, ancak hükümetin insani yardım malzemeleri ile uzman ekiplerin ülkeye ulaşmasını kısıtladığını iddia etti.
ÖLÜ SAYISI 1719'A YÜKSELDİ
Venezuela'daki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, hayatını kaybedenlerin sayısının 1719’a yükseldiği bildirildi.
CNN'in haberine göre, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Rodriguez, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1719’a, yaralı sayısının 5 bin 34’e yükseldiğini açıkladı.
Depremlerden 22 bin 619 kişinin etkilendiğini aktaran Rodriguez, hasar gören 855 binadan 189’unun tamamen çöktüğünü kaydetti.
VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini bildirmişti.
USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5; aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıklamıştı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi verilmişti.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.
Depremlerin ardından kaybolduğu yakınları tarafından bildirilen kişi sayısı 27 Haziran itibarıyla 68 bini geçmişti.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.