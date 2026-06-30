Terörsüz Türkiye sürecine "sekretarya" sabotajı! Başrolde yine Çetin Arkaş: "Bizde pişman olmuş bir hal var mı?"

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması bekleniyor.

İmralı Sekretaryası'ndan süreci zehirleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Mersin'de DEM Parti tarafından düzenlenen mitingde provokasyonlar yaşandı.

Çetin Arkaş, Terörsüz Türkiye Komisyon raporunu ve yasal düzenleme sürecini hedef aldı.

"Bizde pişman olmuş bir hal var mı?" diyen Arkaş, pişmanlık gösteren teröristlerin anneleri tarafından "evlat" görülmeyeceğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" en kritik dönemece girildi. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için yeni bir aşamaya geçiliyor.



Yasal çerçevenin yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenirken "İmralı Sekretaryası"nda yer alan ekipten süreci zehirleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.



Bu kapsamda DEM Parti tarafından Mersin'de düzenlenen "APO" mitingi süreci sınayan provokasyonlara sahne oldu.

Öcalan'ın sözde sekretaryasında yer alan Çetin Arkaş süreci zehirliyor (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



"BİZDE PİŞMAN OLMUŞ HAL VAR MI?"



İmralı'da Öcalan'ın sözde sekretaryasında yer alan Çetin Arkaş, Terörsüz Türkiye Komisyonu raporunu ve yasal düzenleme sürecini hedef aldı. ''Pişman değiliz''

Arkaş, "Dönüp dolaşıp pişmanlık yasasına gelecekseniz dönüp bize bakın meydandaki on binlere bakın bizde pişman olmuş bir hal var mı?" dedi.