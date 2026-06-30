Terörsüz Türkiye sürecine "sekretarya" sabotajı! Başrolde yine Çetin Arkaş: "Bizde pişman olmuş bir hal var mı?"
Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik virajında sözde "İmralı Sekretaryası" sabotaja girişti. DEM'in Mersin'deki "APO" mitinginde söz alan Çetin Arkaş, Terörsüz Türkiye Komisyonu raporunu ve yasal düzenleme sürecini hedef aldı. "Bizde pişman olmuş bir hal var mı?" diyen Arkaş, pişmanlık gösteren teröristlerin anneleri tarafından "evlat" görülmeyeceğini söyledi. Üstelik bu sözde sekretaryanın ilk skandalı değil... Çetin Arkaş geçtiğimiz aylarda "Biz faşist bir cumhuriyetle entegre olmayız" demişti.
Hızlı Özet Göster
- Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin Meclis'e sunulması bekleniyor.
- İmralı Sekretaryası'ndan süreci zehirleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.
- Mersin'de DEM Parti tarafından düzenlenen mitingde provokasyonlar yaşandı.
- Çetin Arkaş, Terörsüz Türkiye Komisyon raporunu ve yasal düzenleme sürecini hedef aldı.
- "Bizde pişman olmuş bir hal var mı?" diyen Arkaş, pişmanlık gösteren teröristlerin anneleri tarafından "evlat" görülmeyeceğini söyledi.
Terörsüz Türkiye sürecinde "somut adımların atılacağı" en kritik dönemece girildi. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve hukuki altyapının tesis edilmesi için yeni bir aşamaya geçiliyor.
Yasal çerçevenin yakın zamanda Meclis'e sunulması beklenirken "İmralı Sekretaryası"nda yer alan ekipten süreci zehirleyen açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda DEM Parti tarafından Mersin'de düzenlenen "APO" mitingi süreci sınayan provokasyonlara sahne oldu.
''Pişman değiliz''
"BİZDE PİŞMAN OLMUŞ HAL VAR MI?"
İmralı'da Öcalan'ın sözde sekretaryasında yer alan Çetin Arkaş, Terörsüz Türkiye Komisyonu raporunu ve yasal düzenleme sürecini hedef aldı.
Arkaş, "Dönüp dolaşıp pişmanlık yasasına gelecekseniz dönüp bize bakın meydandaki on binlere bakın bizde pişman olmuş bir hal var mı?" dedi.
Skandal bununla da sınırlı değildi...
"PİŞMAN OLAN TERÖRİST ANASI KABUL ETMESİN" DEDİ
Çetin Arkaş, pişmanlık gösteren teröristlerin anneleri tarafından "evlat" görülmeyeceğini söyledi. Sürecin iklimine ve ruhuna aykırı sözler sarf edip "Bu meydanda evladım pişman olarak gelsin pişman olsun onu evlat olarak kabul eden var mı?" şeklinde provokatif bir soru sordu.
BU İLK REZALETİ DEĞİL: "BİZ FAŞİST CUMHURİYETE ENTEGRE OLMAYIZ"
Çetin Arkaş geçtiğimiz aylarda da süreci zehirleyen beyanlarla gündemde yer tutmuştu.
Arkaş, sürecin geri dönülemez bir noktada olmadığını savunup "Biz faşist bir cumhuriyetle entegre olmayız" demişti.
VEYSİ AKTAŞ NE DEMİŞTİ?
Sekretaryada yer alan Veysi Aktaş da "Eğer bu süreç başarıya gitmezse, Barış ve Demokratik Toplum Süreci nihayete ermezse Kürtler bir daha kolay kolay Türkiye ile beraber olamaz" şeklinde konuşmuştu.