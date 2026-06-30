Trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı: Değer kaybı ve hasar başvurusu nasıl yapılacak?
Taşıt sigortalarında hasar, değer kaybı ve eksper süreçlerini değiştiren yeni düzenlemeler bugün yürürlüğe girdi. Yeni sistemle değer kaybı için ayrı başvuru yapılmayacak, eksper atamaları EKSİST üzerinden gerçekleştirilecek, araç onarımlarında parça değişimi kuralları netleşirken sigorta şirketlerinin rücu hakkına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi.
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) hazırladığı düzenlemeyle değer kaybı tazminatları artık maddi hasarla birlikte hesaplanacak, eksper atamaları merkezi sistem üzerinden yapılacak ve hasar süreçleri daha hızlı ve şeffaf şekilde yürütülecek.
Son yıllarda zorunlu trafik sigortasında özellikle araç değer kaybı tazminatları konusunda sigortalılar, sigorta şirketleri ve çeşitli aracı yapılar arasında uyuşmazlıklar yaşanıyordu. Değer kaybı taleplerinin ayrı bir süreç olarak yürütülmesi, farklı eksper raporlarının düzenlenmesi ve yüksek komisyon talep eden bazı aracı yapıların devreye girmesi süreci uzatırken maliyetleri de artırıyordu. Sektör açısından en önemli beklentiler arasında değer kaybı kaynaklı tahkim ve dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün zaman içinde sigortalılara olumlu yansıması yer alıyor.
DEĞER KAYBI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Yeni sistemde trafik kazası sonrasında maddi hasarı inceleyecek eksper merkezi atama sistemiyle belirleniyor. Aynı eksper hem araç hasarını hem de araç değer kaybını tek rapor içerisinde değerlendiriyor. Sigortalının ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmıyor. Maddi hasar başvurusu aynı zamanda değer kaybı talebini de kapsıyor. Böylece ikinci bir eksper atanmasına ve yeni bir dosya açılmasına ihtiyaç duyulmuyor.
Araç değer kaybı hesaplamalarında ortak kriterler esas alınıyor. Eksperler hesaplama yaparken aracın markası, model yılı, kullanım durumu, hasarın niteliği, hasar gören parçalar ve aracın piyasa özelliklerini dikkate alıyor. Böylece farklı hesaplamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkların azaltılması hedefleniyor.
EKSPER ATAMASI NASIL YAPILACAK?
Yeni düzenlemeyle motorlu taşıt sigortalarında eksper atamaları Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı olarak gerçekleştiriliyor.
Kasko sigortasında ağır veya tam hasarlı araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirmesi merkezi sistem üzerinden zorunlu olarak yapılıyor. Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper talep etmesi halinde atama yine EKSİST üzerinden gerçekleştiriliyor.
SİGORTA ŞİRKETİNE DOĞRUDAN BAŞVURU DÖNEMİ
Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyon talep edebiliyordu.
Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edildi. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına gerek kalmıyor. Hak sahipleri sigorta şirketine doğrudan ulaşabiliyor. Böylece vatandaş üzerindeki mali yükün azaltılması ve haksız kazanç alanlarının daraltılması amaçlanıyor.
Eksper raporunun sigorta şirketine ulaşmasının ardından hesaplanan değer kaybı tutarı hak sahibine bildiriliyor. Ayrıca e-Devlet'te kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar süreç hakkında doğrudan bilgilendiriliyor.
PARÇA DEĞİŞİMİNDE NELER DEĞİŞTİ?
Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirilmesinin mümkün olmaması veya araç sahibinin onay vermesi durumunda yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parçaların kullanılmasına imkan tanınıyor. Eşdeğer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesiyle onarım kalitesine ilişkin belirsizliklerin azaltılması hedefleniyor.
SİGORTA ŞİRKETİ HANGİ DURUMLARDA RÜCU EDEBİLECEK?
Yeni düzenlemeyle ağır hasarlı araçlarda tazminat ödemesi için "trafikten çekilmiştir" kaşeli tescil belgesinin sigorta şirketine ibraz edilmesi gerekiyor. Ayrıca sigorta şirketlerinin rücu hakkına ilişkin hükümler de yeniden düzenlendi. Can güvenliğinin sağlanması veya yaralıların tedavisi amacıyla olay yerinden ayrılma gibi zorunlu haller rücu kapsamında değerlendirilmeyecek. Bunun dışındaki durumlarda olay yerinin terk edilmesi ya da kazaya ilişkin gerekli belgelerin düzenlenmesini engelleyen kusurlu sigortalıya, sigorta şirketi ödediği tazminatı rücu edebilecek.