Trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı: Değer kaybı ve hasar başvurusu nasıl yapılacak?







EKSPER ATAMASI NASIL YAPILACAK? Yeni düzenlemeyle motorlu taşıt sigortalarında eksper atamaları Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) üzerinden sıralı olarak gerçekleştiriliyor. Kasko sigortasında ağır veya tam hasarlı araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzerindeki hasarlarda eksper görevlendirmesi merkezi sistem üzerinden zorunlu olarak yapılıyor. Trafik sigortasında 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper talep etmesi halinde atama yine EKSİST üzerinden gerçekleştiriliyor.





SİGORTA ŞİRKETİNE DOĞRUDAN BAŞVURU DÖNEMİ Geçmiş uygulamada bazı aracı yapılar değer kaybı başvurularını takip ederek yüksek komisyon talep edebiliyordu. Yeni sistemle birlikte değer kaybı süreci doğrudan hasar dosyasına entegre edildi. Sigortalının ayrıca bir aracıya başvurmasına gerek kalmıyor. Hak sahipleri sigorta şirketine doğrudan ulaşabiliyor. Böylece vatandaş üzerindeki mali yükün azaltılması ve haksız kazanç alanlarının daraltılması amaçlanıyor. Eksper raporunun sigorta şirketine ulaşmasının ardından hesaplanan değer kaybı tutarı hak sahibine bildiriliyor. Ayrıca e-Devlet'te kayıtlı cep telefonu bilgileri kullanılarak sigortalılar süreç hakkında doğrudan bilgilendiriliyor.







PARÇA DEĞİŞİMİNDE NELER DEĞİŞTİ? Araç onarımlarında temel ilke olarak orijinal parça kullanımı benimsendi. Ancak orijinal parçanın temin edilememesi, teknik olarak değiştirilmesinin mümkün olmaması veya araç sahibinin onay vermesi durumunda yeniden kullanılabilir ya da eşdeğer parçaların kullanılmasına imkan tanınıyor. Eşdeğer parça kullanımına ilişkin standartların netleşmesiyle onarım kalitesine ilişkin belirsizliklerin azaltılması hedefleniyor.