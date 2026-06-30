Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı: Zeynep Ongun’a para akışı dosyada

Zeynep Ongun'un reklam firmalarından gelen paraları takı ve boncuk satışından elde ettiği iddiasına karşın, firmalar ürün almadıklarını ve Bağdatlı'nın baskısıyla para gönderdiklerini beyan etti.

Zeynep Ongun'un 4,5 milyon TL kira ve depozito ödemesi için Giresun'dan aldığı 2 kilo altını Rize'de bozdurduğu savunması, sinyal tespitleriyle çelişti ve Rize'ye gitmediği anlaşıldı.

Murat Ongun'un yıllık 3 milyon 700 bin TL'lik lüks konut kirasını İmamoğlu'nun yardımıyla ödediği beyanına karşın, Zeynep Ongun'un hesabına özel bir firmadan 4 milyon TL geldiği ortaya çıktı.

Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara tehditvari mesajlar göndererek Zeynep Ongun'a ödeme yapılmasını istediği ve Adstation firması üzerinden 600 bin TL gönderildiği belirlendi.

Dosyada, Murat Ongun'un lüks konutunun yıllık 3 milyon 700 bin TL'lik kirasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediği yönündeki beyanına rağmen, Zeynep Ongun'un hesabına özel bir firmadan 4 milyon TL geldiği tespiti de yer aldı. Ayrıca 4,5 milyon TL'lik kira ve depozito ödemesine ilişkin "Giresun'dan alınan yaklaşık 2 kilo altının Rize'de bozdurulduğu" s avunmasının da dosyadaki tespitlerle çeliştiği belirtildi.

Takvim, soruşturma dosyasına giren ifade tutanakları ve MASAK incelemelerindeki yeni detaylara ulaştı. Dosyaya göre, Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.'ne, İBB iştiraki Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda reklam firmasından yüklü ödemeler yapıldığı belirlendi.

Bu kapsamda ifade veren Muhittin Palazoğlu'nun, Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden Zeynep Ongun'un şirketi BYZAG Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti.'ne 600 bin TL gönderildiği öğrenildi.

Dosyadaki tespitlere göre, Murat Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı, ihale alan firmalarla temasa geçerek Zeynep Ongun'a ödeme yapılmasını istedi. Bağdatlı'nın, para gönderilmemesi hâlinde firmaların işlerinin yürümeyeceği yönünde tehditvari mesajlar gönderdiği öğrenildi.

Takvim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Murat Ongun'un rüşvet ağı iddiasına ilişkin yeni detaylara ulaştı. İfade tutanakları ve MASAK incelemelerine göre, Ongun'un İBB iştiraki Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan, eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödeme talep ettiği dosyaya girdi.

Murat Ongun’un rüşvet ağında eş detayı: Zeynep Ongun’a para trafiği dosyada (Fotoğraflar Takvim'den alınmıştır)

MEDYA A.Ş.'DEN İHALE ALAN FİRMALARDAN BYZAG'A PARA AKIŞI

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile birlikte yürütülen mali incelemelerde, Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den iş alan çok sayıda firmadan yüksek tutarlı ödemeler yapıldığı belirlendi. Dosyada ödeme yaptığı belirtilen firmalar arasında Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon ve Urbanmedia Reklam gibi şirketlerin bulunduğu kaydedildi.

Başsavcılık, söz konusu para hareketlerinin Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam firmalarından temin ettiği değerlendirilen menfaatin bir kısmının Zeynep Ongun'un şirketine aktarılması kapsamında gerçekleştiğini değerlendirdi. Bu tespitler üzerine Zeynep Ongun'un, TCK 220/2 kapsamında örgüt üyeliği ve TCK 252/4 kapsamında rüşvete aracılık suçları yönünden gözaltına alındığı belirtildi.