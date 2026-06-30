Depozito İade Sistemi 1 Temmuz’da başlıyor: Şişe ve kutu başına 1 TL

DOA uygulaması en yakın iade noktalarını harita üzerinden gösteriyor. DOA UYGULAMASIYLA İADE NOKTASI NASIL BULUNUR? Vatandaşlar uygulama içerisindeki "İade Noktası Bul" bölümünden bulundukları il, ilçe ve mahalleye göre en yakın makineyi görüntüleyebiliyor. Aynı ekran üzerinden yol tarifi almak da mümkün oluyor. EN YAKIN İADE NOKTASINI BULMAK İÇİN DOA uygulamasını açın. "İade Noktası Bul" bölümüne girin. Konumunuzu seçin. Harita üzerinden size en yakın makineyi görüntüleyin.

DOA SANAL KART İLE İADE BEDELLERİNİZİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ KULLANABİLİRSİNİZ Depozito iadesinden elde edilen bakiyeler yalnızca dijital cüzdanda beklemek zorunda değil. DOA uygulaması üzerinden oluşturulabilen sanal kart sayesinde kullanıcılar biriken tutarlarını internet alışverişlerinden mağaza ödemelerine kadar birçok işlemde kullanabiliyor.

Telefonunuz yanınızda olduğu sürece DOA sanal kartınız da sizinle oluyor. Uygulama içerisinden oluşturulan karta para aktarılabiliyor, bakiye görüntülenebiliyor ve tüm harcamalar tek ekrandan takip edilebiliyor. DOA SANAL KART NELER SUNUYOR? Güvenli internet ve mağaza alışverişi

QR kod ile ödeme imkanı

Cüzdan bakiyesini tek ekrandan yönetme

Para transferi ve bakiye kontrolü

Hesap hareketlerini görüntüleme

İlerleyen dönemde uygulamaya özel kampanya ve fırsatlar DOA uygulamasına özel kampanyalar ve nakit iade fırsatlarının da kademeli olarak sunulması planlanıyor.

DOA KART İLE NELER YAPILABİLİR? Özellik Sağladığı Avantaj Sanal kart Güvenli alışveriş yapma QR ödeme Destekleyen iş yerlerinde hızlı ödeme Cüzdan yönetimi Harcamaları tek ekrandan takip etme Para transferi Bakiyeyi farklı hesaplara aktarma ATM işlemleri Nakit para çekebilme Kampanyalar DOA'ya özel fırsat ve nakit iade avantajları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, DOA uygulamasına özel alışveriş kampanyaları, anlaşmalı mağazalarda nakit iade fırsatları ve çeşitli avantajların da ilerleyen dönemde kullanıcılara sunulması planlanıyor.