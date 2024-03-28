S&P, büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4.2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 3'e çıkardı. Bu yıla dair büyüme tahminlerinde Kasım raporuna kıyasla en büyük yukarı yönlü revizyonların 70 baz puanla Meksika, 60 baz puanla Türkiye, 50 baz puanla Peru ve 40 baz puanla Hindistan için yapıldığı bilgisi verilen raporda, tahminlerin en çok 200 baz puanla Arjantin için düşürüldüğü aktarıldı. Türkiye'ye ilişkin büyüme tahmini 2024 için yüzde 2.4'ten 3'e ve 2025 için yüzde 2.7'den 3'e çıkarıldı.

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