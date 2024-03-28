Her aileye bir danışman

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizmli bireyler ve aileleri için 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelimizi' hayata geçiriyoruz. Bu modelimizle Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli çocuğu olan her aile için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan sonra kendilerine ve ailelerine destek olacağız" dedi.



"Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı" kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım, Ankara, Antalya, Aydın ve Mersin'de 4 gündüz bakım kuruluşumuzla hizmet veriyoruz. Yeni açılacak kuruluşlarımızla birlikte kapasitemizi artırarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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