7. Turda açılan 1 Milyon TL ve 750 Bin TL'lik kutulara rağmen para ağacında 5 Milyon TL'lik en büyük ödülü tutmayı başardı. Böyle bir durumda bankanın teklifinin 1.440.000 TL olacağını öğrenen Ali Can büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kendi kutusundan ise 25 TL çıktı.

VAR MISIN YOK MUSUN 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Heyecanın bir an bile dinmediği "Var Mısın Yok Musun", Fifty5Blue tarafından hazırlanan reyting verilerine göre gün içerisinde yayınlanan 100 program arasında Tüm Kişiler kategorisinde %2,80 izlenme oranı ve %12,60 izlenme payı elde ederek dün akşamın en çok izlenen programı oldu.

Esra Erol'un sunduğu programın 22. bölüm yarışmacısı Zonguldaklı Dilara Kaya oldu. 27 yaşındaki Dilara, kazanacağı parayla İstanbul'da ev sahibi olmayı ve hem kendisine hem de sevdiklerine güzel bir gelecek hazırlamayı hedefledi.