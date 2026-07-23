Trump’tan Riyad’a nükleer için "İbrahim Anlaşması" şartı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Riyad arasında imzalanması planlanan sivil nükleer anlaşmanın onaylanması için Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşmeyi sağlayan İbrahim Anlaşmaları’na katılmasını şart koştu.
ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan ile ABD arasındaki Sivil Nükleer Anlaşma'nın sadece Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olduğunu belirtti.
TRUMP'IN ŞARTI İBRAHİM ANLAŞMALARI
Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve askeri olmayan kullanımlara yönelik sivil nükleer anlaşma (kesinlikle malzeme zenginleştirmesi olmayacak!) —İran, Birleşik Arap Emirlikleri (ve diğer ülkelerde) halihazırda mevcut olanlara benzer şekilde— onaylanacaktır; ancak bu anlaşma, tamamen Suudi Arabistan'ın saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılması şartına bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri, sivil nükleer tesislere (uranyum zenginleştirmesi olmaması kaydıyla) karşı değildir."
WASHINGTON-RİYAD HATTINDA NÜKLEER ANLAŞMA
Dün Trump'ın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlamayı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açmayı" öngören anlaşmayı onayladığı iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ismi açıklanmayan ABD'li yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladığı öne sürüldü.
30 yıl sürecek yeni anlaşmanın on milyarlarca dolar değerinde olacağı tahminine yer verilen haberde, anlaşmanın Suudi Arabistan'a "sivil nükleer program sağlayacağı ve potansiyel olarak uranyum zenginleştirmesinin önünü açacağı" iddiasına yer verildi.
URANYUM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİNİ AMERİKAN ŞİRKETLERİ KURACAK
Haberde, Suudi Arabistan'ın nükleer altyapısının geliştirilmesinde ABD'li şirketlere merkezi rol verilmesinin amaçlandığı aktarılarak ABD-Suudi Arabistan'ın ortak değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, Amerikan şirketlerinin bu ülkede uranyum zenginleştirme tesisi kurmasının da anlaşmaya dahil olduğu ileri sürüldü.
Bu şartın, ABD'ye Suudi Arabistan'ın nükleer programı üzerinde nüfuz sağlayacağı değerlendirmesinde bulunulan haberde, Trump yönetimi yetkililerine göre, bu koşulun nükleer programın "askeri amaçlarla kötüye kullanılmasını önlemenin bir yolu olduğu" savunuldu.
Haberde ayrıca, anlaşmanın gelecek günlerde Kongre'ye sunulmasının beklendiği belirtildi.