Trump’tan Riyad’a nükleer için "İbrahim Anlaşması" şartı

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan ile ABD arasındaki Sivil Nükleer Anlaşma'nın sadece Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Trump'ın Truth Social paylaşımı, Fotoğraflar: EPA, Takvim, Reuters

TRUMP'IN ŞARTI İBRAHİM ANLAŞMALARI

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve askeri olmayan kullanımlara yönelik sivil nükleer anlaşma (kesinlikle malzeme zenginleştirmesi olmayacak!) —İran, Birleşik Arap Emirlikleri (ve diğer ülkelerde) halihazırda mevcut olanlara benzer şekilde— onaylanacaktır; ancak bu anlaşma, tamamen Suudi Arabistan'ın saygın ve başarılı İbrahim Anlaşmaları'na katılması şartına bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri, sivil nükleer tesislere (uranyum zenginleştirmesi olmaması kaydıyla) karşı değildir."