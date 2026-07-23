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Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Georgia eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada, tam arkasında oturan takım elbiseli izleyici tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump’ın kendine has el ve mimik hareketlerini anlık olarak taklit eden adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki mitinginde yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Trump, 22 Temmuz'da Marietta kentindeki Wheeler High School'da konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında oturan takım elbiseli bir katılımcı kameraların dikkatini çekti.

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TRUMP'IN HAREKETLERİNİ EŞ ZAMANLI TEKRARLADI

Görüntülerde katılımcının Trump'ın el hareketlerini, başını sallama biçimini ve bazı yüz ifadelerini eş zamanlı olarak tekrarladığı görüldü. Adamın konuşmanın bazı bölümlerinde Trump'ın sözlerine dudak hareketleriyle eşlik ettiği de kameralara yansıdı.

Miting yayınından kesilerek sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Georgia mitinginde bir adam dakikalarca Trump'ı taklit etti, Fotoğraflar: TakvimGeorgia mitinginde bir adam dakikalarca Trump'ı taklit etti, Fotoğraflar: Takvim

NİYETİ BİLİNMİYOR

Bazı sosyal medya kullanıcıları hareketleri Trump'a yönelik bir taklit veya mizahi gönderme olarak yorumladı. Ancak görüntülerdeki kişinin kimliği ve hareketleri hangi amaçla yaptığı henüz açıklanmadı.

Georgia mitinginde bir adam dakikalarca Trump'ı taklit ettiGeorgia mitinginde bir adam dakikalarca Trump'ı taklit etti

Katılımcının daha sonra ayağa kalkarak çocuklar için oluşturulan "Trump Accounts" programını tanıtan bir pankart taşıdığı görüldü.

Mitingde Trump, Georgia'ya yapılması planlanan yatırımların yanı sıra "Trump Accounts" programı ve yaklaşan ara seçimler hakkında da açıklamalarda bulundu.

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Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti-4 Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti-5 Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti-6
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