Trump’ın arkasındaki adam hareketlerini taklit etti
ABD Başkanı Donald Trump’ın Georgia eyaletindeki mitinginde konuşma yaptığı sırada, tam arkasında oturan takım elbiseli izleyici tüm dikkatleri üzerine çekti. Trump’ın kendine has el ve mimik hareketlerini anlık olarak taklit eden adamın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki mitinginde yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Trump, 22 Temmuz'da Marietta kentindeki Wheeler High School'da konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında oturan takım elbiseli bir katılımcı kameraların dikkatini çekti.Trump’ın arkasındaki adam kim?
TRUMP'IN HAREKETLERİNİ EŞ ZAMANLI TEKRARLADI
Görüntülerde katılımcının Trump'ın el hareketlerini, başını sallama biçimini ve bazı yüz ifadelerini eş zamanlı olarak tekrarladığı görüldü. Adamın konuşmanın bazı bölümlerinde Trump'ın sözlerine dudak hareketleriyle eşlik ettiği de kameralara yansıdı.
Miting yayınından kesilerek sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.
NİYETİ BİLİNMİYOR
Bazı sosyal medya kullanıcıları hareketleri Trump'a yönelik bir taklit veya mizahi gönderme olarak yorumladı. Ancak görüntülerdeki kişinin kimliği ve hareketleri hangi amaçla yaptığı henüz açıklanmadı.
Katılımcının daha sonra ayağa kalkarak çocuklar için oluşturulan "Trump Accounts" programını tanıtan bir pankart taşıdığı görüldü.
Mitingde Trump, Georgia'ya yapılması planlanan yatırımların yanı sıra "Trump Accounts" programı ve yaklaşan ara seçimler hakkında da açıklamalarda bulundu.