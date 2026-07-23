ABD Başkanı Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki mitinginde yaşanan sıra dışı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Trump, 22 Temmuz'da Marietta kentindeki Wheeler High School'da konuşma yaptığı sırada, hemen arkasında oturan takım elbiseli bir katılımcı kameraların dikkatini çekti. Trump’ın arkasındaki adam kim? TRUMP'IN HAREKETLERİNİ EŞ ZAMANLI TEKRARLADI Görüntülerde katılımcının Trump'ın el hareketlerini, başını sallama biçimini ve bazı yüz ifadelerini eş zamanlı olarak tekrarladığı görüldü. Adamın konuşmanın bazı bölümlerinde Trump'ın sözlerine dudak hareketleriyle eşlik ettiği de kameralara yansıdı. Miting yayınından kesilerek sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Georgia mitinginde bir adam dakikalarca Trump'ı taklit etti, Fotoğraflar: Takvim NİYETİ BİLİNMİYOR Bazı sosyal medya kullanıcıları hareketleri Trump'a yönelik bir taklit veya mizahi gönderme olarak yorumladı. Ancak görüntülerdeki kişinin kimliği ve hareketleri hangi amaçla yaptığı henüz açıklanmadı.