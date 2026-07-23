Muhammed Salah için "Kante" modeli! CİMER'e mesaj yağdı: Bir telefonunuz yeter Cumhurbaşkanım

Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlı taraftarlar sürece ezber bozan bir yöntemle dahil oldu. Transferin mutlu sonla bitmesini isteyen çok sayıda taraftar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) adeta mesaj yağdırdı.

"Ben sizden yol, köprü ya da başka bir talepte bulunmayacağım. Benim tek bir ricam var. Muhammed Salah'ı bir şekilde Beşiktaş formasıyla görmek istiyoruz. Biliyorum bu iş kulüplerin işi ama belki sizin bir telefonunuz bizim yıllardır kurduğumuz hayali gerçeğe dönüştürür diye düşündüm."

"SALAH'I İSTİYORUZ" Konya Selçuklu'dan sistem üzerinden mesaj gönderen bir başka vatandaş ise rica kutusuna sıra dışı bir talep bıraktı. Başkan Erdoğan'a seslenen taraftar, şu ifadeleri kullandı:

Mersin Erdemli'den CİMER'e başvuran bir taraftar, "Sayın Cumhurbaşkanım, Bizler size ve Beşiktaş'a gönül vermiş insanlarız. Muhammed Salah transferinin gerçekleşmesini canı gönülden istiyoruz. Fenerbahçe'de Engolo Kante transferinde yardımcı olduğunuz gibi bizler de Salah transferinde yardımınızı bekliyoruz" diyerek talebini dile getirdi.

"BU DURUMU ANCAK SİZ ÇÖZERSİNİZ"

Kırşehir'den yapılan bir diğer başvuruda da Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi istendi. Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten vatandaş, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza sevgimiz sonsuz. Biz takımına aşık insanları kırmayacağını canı gönülden biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bu durumu ancak siz çözebilirsiniz. Lütfen arabuluculuk yapın."



İstanbul Kartal'dan başvuru yapan bir siyah-beyazlı sever ise basında çıkan "Salah gelmek istiyor ancak menajeri yüksek komisyon talep ediyor" iddialarına dikkat çekti. Taraftar, "Sayın Cumhurbaşkanım, Beşiktaş taraftarı olarak Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi için sizden yardım talep ediyoruz. Lütfen Beşiktaş başkanına yardımcı olun" çağrısını yaptı.