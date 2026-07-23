Muhammed Salah için "Kante" modeli! CİMER'e mesaj yağdı: Bir telefonunuz yeter Cumhurbaşkanım
Beşiktaş transferde bombayı patlatmak için Mısırlı süper yıldız Muhammed Salah ile masadaki pazarlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı taraftarlar sürece ezber bozan bir yöntemle dahil oldu. Transferin mutlu sonla bitmesini isteyen futbolseverler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) adeta mesaj yağdırarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan arabuluculuk talebinde bulundu. Fenerbahçe’nin N'Golo Kante transferindeki süreci hatırlatan taraftarlar, Mısırlı yıldızın Türkiye’ye gelişinin hem Beşiktaş’a hem de ülke tanıtımına devasa katkı sağlayacağını vurguladı.
Beşiktaş, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlı taraftarlar sürece ezber bozan bir yöntemle dahil oldu. Transferin mutlu sonla bitmesini isteyen çok sayıda taraftar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) adeta mesaj yağdırdı.
"KANTE TRANSFERİNDEKİ GİBİ DESTEK BEKLİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan başvurularda, Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi hatırlatıldı.
Mersin Erdemli'den CİMER'e başvuran bir taraftar, "Sayın Cumhurbaşkanım, Bizler size ve Beşiktaş'a gönül vermiş insanlarız. Muhammed Salah transferinin gerçekleşmesini canı gönülden istiyoruz. Fenerbahçe'de Engolo Kante transferinde yardımcı olduğunuz gibi bizler de Salah transferinde yardımınızı bekliyoruz" diyerek talebini dile getirdi.
"SALAH'I İSTİYORUZ"
Konya Selçuklu'dan sistem üzerinden mesaj gönderen bir başka vatandaş ise rica kutusuna sıra dışı bir talep bıraktı. Başkan Erdoğan'a seslenen taraftar, şu ifadeleri kullandı:
"Ben sizden yol, köprü ya da başka bir talepte bulunmayacağım. Benim tek bir ricam var. Muhammed Salah'ı bir şekilde Beşiktaş formasıyla görmek istiyoruz. Biliyorum bu iş kulüplerin işi ama belki sizin bir telefonunuz bizim yıllardır kurduğumuz hayali gerçeğe dönüştürür diye düşündüm."
"BU DURUMU ANCAK SİZ ÇÖZERSİNİZ"
Kırşehir'den yapılan bir diğer başvuruda da Başkan Erdoğan'ın devreye girmesi istendi. Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten vatandaş, mesajının devamında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımıza sevgimiz sonsuz. Biz takımına aşık insanları kırmayacağını canı gönülden biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bu durumu ancak siz çözebilirsiniz. Lütfen arabuluculuk yapın."
İstanbul Kartal'dan başvuru yapan bir siyah-beyazlı sever ise basında çıkan "Salah gelmek istiyor ancak menajeri yüksek komisyon talep ediyor" iddialarına dikkat çekti. Taraftar, "Sayın Cumhurbaşkanım, Beşiktaş taraftarı olarak Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a transferi için sizden yardım talep ediyoruz. Lütfen Beşiktaş başkanına yardımcı olun" çağrısını yaptı.
OY SÖZÜ VEREN BİLE OLDU
CİMER'e gelen mesajlarda sadece kulüp sevgisi değil, Mısırlı yıldızın sosyal medyadaki 65 milyonluk dev takipçi kitlesine de dikkat çekildi. Transferin gerçekleşmesi halinde hem Beşiktaş'ın hem de Türkiye'nin uluslararası alanda büyük bir tanıtım kazanacağı vurgulandı.
Kimi taraftar önümüzdeki seçimler için "oy" sözü verirken, kimisi ise "Başkanım Muhammed Salah'ı istiyoruz Beşiktaşımıza. Ne olur bir el atın" diyerek Başkan Erdoğan'dan hamle beklediğini belirtti.