TCG Sakarya'dan AKYA torpidosuyla gemiyi ikiye bölen atış
MSB, Türk denizaltı filosunun savaşa hazırlık seviyesini ve hedef imha kabiliyetini sergileyen tatbikat görüntülerini servis etti. Görüntülerde, operasyon derinliğine inen TCG Sakarya denizaltısının ateşlediği ROKETSAN üretimi AKYA torpidosunun hedef su üstü gemisini tam isabetle vurarak ortadan ikiye böldüğü anlar yer aldı. Dosta güven, düşmana korku veren DENİZKURDU-II 2026 tatbikatı, Türk donanmasının Mavi Vatan’daki sarsılmaz gücünü ve olası tehditlere karşı vereceği sert cevabı bütün dünyaya ilan etti. Tatbikat görüntülerinin, Türkiye’yi “deniz çatışması” ile tehdit etmeye kalkan İsrailli Bakan Chikli’nin hadsiz sözlerinin ardından yayımlanması manidar karşılandı.
Türkiye'nin denizaltı filosunun savaşa hazırlık seviyesini ve hedef imha kabiliyetini dosta düşmana sergileyen görüntüler paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından servis edilen video kaydında, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Sakarya denizaltısının icra ettiği başarılı torpido atış tatbikatı yer alıyor.
Askeri personelin limanda TCG Sakarya denizaltısına ağır torpido yüklemesiyle başlayan DENİZKURDU-II 2026 Tatbikatı, denizaltının açık denize çıkarak operasyon derinliğine inmesiyle devam ediyor.
Kumanda merkezindeki subayların atış hazırlıklarını tamamlaması ve görsel olarak verilen ateş emrinin ardından fırlatılan torpido, su altındaki rotasını başarıyla tamamlıyor.
GEMİYİ KARPUZ GİBİ YARAN ATIŞ
Hem periskop kamerasından hem de elektro optik termal sistemlerden anbean kaydedilen vuruş anında, ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosunun hedef olarak belirlenen su üstü gemisini tam isabetle vurduğu görülüyor.
Şiddetli patlamanın tesiriyle hedef gemi ortadan ikiye bölünerek imha edilirken, operasyonu başarıyla tamamlayan denizaltı satha çıkarak bölgeden ayrılıyor.
ZAMANLAMA MANİDAR
İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, Türkiye ile denizde askeri çatışma yaşanabileceğini söylemişti.
Siyonist Chikli, çatışma ihtimalin "her an gerçekleşebileceğini" iddia etmişti.
Chikli, "Türkiye ile savaşa hazırlanmalıyız. Türk ordusu ile denizde doğrudan temas olabilir. Bu imkansız senaryo değil, yarın bile gerçekleşebilir" demişti.
İsrailli bakanın gözdağı verircesine yaptığı açıklamanın yapıldığı gün MSB'nin Türk donanmasının vurucu gücünü yansıtan talim görüntülerini servis etmesi dikkat çekti.