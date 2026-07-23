TCG Sakarya'dan AKYA torpidosuyla gemiyi ikiye bölen atış

GEMİYİ KARPUZ GİBİ YARAN ATIŞ

Hem periskop kamerasından hem de elektro optik termal sistemlerden anbean kaydedilen vuruş anında, ROKETSAN tarafından geliştirilen AKYA torpidosunun hedef olarak belirlenen su üstü gemisini tam isabetle vurduğu görülüyor.