Devlet Bahçeli'den "CHP'nin payı da bölünsün" formülü! Özgür Özel'in kuracağı partiye ilişkin ilk yorum

"CHP İÇİNDEN YENİ BİR PARTİ ÇIKIYOR" Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna CHP'nin paylarını da bölecek bir formül sundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli (AA- ARŞİV)

Bahçeli şu ifadeleri kullandı.

"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.