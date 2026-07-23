Devlet Bahçeli'den "CHP'nin payı da bölünsün" formülü! Özgür Özel'in kuracağı partiye ilişkin ilk yorum
CHP’deki mutlak butlan krizinin ardından Özgür Özel’in "Yeni partimizi kuruyoruz" açıklamasına MHP lideri Devlet Bahçeli’den çarpıcı bir yorum geldi. Özgür Özel ve ekibinin ayrılık kararını değerlendiren Bahçeli, parti mal varlığı ve Hazine yardımı tartışmalarına dikkat çekerek dikkat çeken bir formül sundu. Bahçeli, "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır." ifadelerini kullandı.
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan kriz, Özgür Özel ve ekibinin kopuşuyla sonuçlandı. Özel, 21 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ʺYeni partimizi, milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.ʺ diyerek CHP'den ayrılacaklarını duyurdu.
DEVLET BAHÇELİ'DEN İLK YORUM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"CHP İÇİNDEN YENİ BİR PARTİ ÇIKIYOR"
Bahçeli, "CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Dolayısıyla bir diğer tartışma konusu da kaç milletvekilinin gideceği kadar, mal varlıklarının da nasıl paylaşılacağı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?" sorusuna CHP'nin paylarını da bölecek bir formül sundu.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı.
"CHP içinden yeni bir parti çıkıyor. Uzun süredir bunun da sinyalleri zaten var ve kaç milletvekilinin gideceği ile ilgili de kamuoyunda çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da sizin de ifade ettiğiniz gibi mal varlığının nasıl taksim edileceği konusudur.
CHP'DEN AYRILAN VEKİL KADAR PAY AKTARILSIN
Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."