MSB duyurdu: Eurofighter eğitimi başlıyor

MSB açıklamadında, "Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır." denildi.

İngilere ile imzalanan sözleşme kapsamında; yıllara uzanacak şekilde Londra'ya uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edileceği kaydedildi.

Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatına da değinilen açıklamada, "Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

6 PKK'lı teröristin teslim olduğu bilgisinin aktarıldığı MSB açıklamasında, "Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 466 kişi yakalandı, 946 kişi ise hududu geçemeden engellendi." sözleri sarf edildi.

Açıklamada, "1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu, engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel