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Almanya'da yoksul sayısı 1 milyon kişi arttı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Almanya’da yoksul sayısı 1 milyon kişi arttı

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Almanya'da yoksul sayısı 2022'de Kovid- 19 salgını öncesine göre yaklaşık 1 milyon artarak 14.2 milyona ulaştı. Yardım kuruluşu Paritaetische Wohlfahrtsverband'ın başkanı Ulrich Schneider'in açıkladığı 'Yoksulluk Raporu'nda, 2021'de nüfusun yüzde 16.6'sı yoksulluk içinde yaşarken, bu oranın 2022'de yüzde 16.8'e yükseldiği belirtildi.

Almanya'da yoksulluğun 'yüksek bir seviyede' seyretmeye devam ettiği vurgulanan raporda, yaklaşık 84.4 milyon nüfusa sahip ülkede yoksulların sayısının 2021'e göre yaklaşık 100 bin arttığı aktarıldı. Çocuklar ve gençlerdeki yoksulluk oranının da yüzde 21.8 ile rekor seviye ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, bu oranın tek başına çocuklarını yetiştirenlerde yüzde 43.2 olarak tespit edildiği kaydedildi.

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