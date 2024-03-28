Ali Koç’tan 2 Nisan çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki Olağanüstü genel kurul öncesi camiaya ve genel kurul üyelerine seslendi. 2 Nisan'daki toplantı için, "Tarihi bir kimlik taşımakta" diyen Ali Koç, üyelerden ilk toplantıya katılmalarını istedi ve "Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bu günün bir ikincisi olmamalı, olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ligden çekilmeyi düşündüklerini belirtmişti. 2 Nisan'da yapılacak Genel Kurul'da üyeler ligden çekilme konusunda görüşlerini belirtecekler.

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