Gurbette facia

Almanya Solingen'de önceki gece eski bir binanın birinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahşap tavanlara ve merdivenlere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 6 saatlik müdahale sonunda yangını söndürmeyi başardı. Biri bebek 4 Bulgaristan Türkü hayatını kaybetti. 9'u ağır 21 kişi ise yaralandı. Savcılık, faciaya ilişkin soruşturma başlattı. Olay 30 yıl önce şehirde Neonazi gençlerin Genç ailesinin evini kundaklaması üzerine 5 vatandaşımızın öldüğü yangın faciasını anımsattı.

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