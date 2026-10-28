Öte yandan Haaretz, 2018'de bir Filistinliyi öldüren İsrail askeri Elor Azaria'ın da yargılanması konusunda ısrar ettiğini hatırlatıyor.

Öte yandan İsrail'de Netanyahu'ya muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi ise Eisenkot'un askeri doktrininin "IDF'nin 'Savaşlar Arası Kampanya' olarak adlandırdığı, savaşı geciktirmek ve düşmanları caydırmak amacıyla tasarlanmış proaktif, küçük ölçekli operasyonlarla tanımlanan bir güvenlik yaklaşımıyla şekillendiğine" dikkat çekiyor. Bunun en göze çarpan örneğinin ise "2018 yılında Hizbullah'a doğrudan saldırmak yerine, grubun Lübnan'dan İsrail'e kazdığı sınır ötesi tünelleri imha etmeye odaklanan saldırı" olduğunu iddia ediyor.

Eisenkot. Fotoğraf: Reuters

OĞLU GAZZE'DE SOYKIRIM ORDUSUNDA SAVAŞTI

Eisenkot'un oğlu ve yeğenleri İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sırasında öldü.

GAZZE'NİN İLHAKINI İSTEMİYOR

İsrail iktidarındaki bazı aşırı sağcı siyasetçiler, savaş sonrası Gazze'nin tekrar İsrailli sivil yerleşimcilere açılması ve ilhak edilmesi gerektiğini savunuyordu. Eisenkot, oğlunun ölümünün ardından bu kesimleri hedef alarak onların bu tutumunu savaşın gerçek askeri ve güvenlik amaçlarına aykırı bulduğunu ifade ediyor.

Yashar'ın temel politikaları güvenlik odaklı olarak sunuluyor. Parti, yayımladığı 10 maddelik planda; 7 Ekim'deki Hamas öncülüğündeki saldırılar için bir Devlet Soruşturma Komisyonu kurulmasını, Harediler (aşırı Aşkenaz dinci kesim) ve Arap nüfusu da dahil olmak üzere tüm vatandaşlar için askerlik veya sivil milli hizmet zorunluluğunu ve İsrail'i bölgenin ana gücü haline getirecek planlama ve stratejiye dayalı yeni bir savunma doktrinini talep ediyor.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME KARŞI

Eisenkot haziran ayında Channel 12'nin "Meet the Press" programına verdiği bir röportajda, Filistin'de iki devletli çözümü kesin bir dille reddettiğini söylemişti.

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini destekleyen Eisenkot, "Nüfusların birbirine karışması ya da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in vizyonunun gerçekleşerek nehir ile deniz arasında 7.5 milyon Yahudi ve 7.5 milyon Filistinlinin yaşaması durumunun büyük bir risk oluşturduğunu düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN ŞİDDETİNE "TERÖRİZM" DİYOR

Öte yandan Eisenkot, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetini ise 2019'dan bu yana "terörizm" olarak nitelendiriyor.

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