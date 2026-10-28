UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Siber dolandırıcılığa ilk 18 dakikada müdahale edilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede yeni adımlar atılacağını açıkladı. Projeyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi ve şüpheli para hareketlerinin yapay zekâ destekli sistemlerle takip edilmesi hedefleniyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Siber dolandırıcılığa ilk 18 dakikada müdahale edilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede "DOLUNAY" Projesi, mevzuat çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği ele alındı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasının planlandığını bildirdi. Projeyle dolandırıcılık suçlarına karşı daha hızlı müdahale edilmesi ve vatandaşların maddi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakan Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi ile siber dolandırıcılığa karşı yeni mücadele dönemini duyurdu.Bakan Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi ile siber dolandırıcılığa karşı yeni mücadele dönemini duyurdu.

DOLANDIRICILIK İHBARLARINA İLK 18 DAKİKADA MÜDAHALE HEDEFİ

Dolunay Projesi kapsamında dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi hedefleniyor. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmanın hızla işletilmesi planlanıyor.

Video Oynatma İkonu Dolandırıcılara karşı "Dolunay" operasyonu

Çiftçi, siber dolandırıcılık vakalarında şüphelilerin yakalanmasının tek başına yeterli olmadığını, farklı hesaplara aktarılan paranın mağdurlara geri kazandırılmasının her zaman mümkün olmadığını vurguladı.

Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Dolandırıcılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BANKA HESAPLARI VE KRİPTO VARLIKLAR TAKİP EDİLECEK

Dolandırıcılıkla elde edilen paranın banka hesapları arasında aktarıldığına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara yönlendirildiğine dikkati çeken Çiftçi, Dolunay Projesi ile bu para trafiğine zamanında müdahale edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Mücadelede Jandarma, Emniyet, Cumhuriyet savcılıkları, MASAK ve bankacılık sisteminin koordinasyon içerisinde çalışacağı ifade edildi.

Siber dolandırıcılığa ilk 18 dakikada müdahale edilecek.Siber dolandırıcılığa ilk 18 dakikada müdahale edilecek.

BAKAN ÇİFTÇİ: SİBER VATAN'DA DA GÖREV BAŞINDAYIZ

Bakan Çiftçi, açıklamasında dolandırıcılık şebekelerine karşı kararlı mücadele mesajı vererek şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojinin arkasına saklanarak hukuktan kaçamayacaksınız! Sokaklarımızda nasıl devriyedeysek Siber Vatan'da da aynı kararlılıkla görev başındayız."

Çiftçi, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğinin süreceğini belirterek dolandırıcılıkla mücadelede taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Tera Yatırım’da yatırımcıların beklediği süreç başladı! İşte 30 gün ve 3 ay ayrıntısı
SONRAKİ HABER

Yatırımcıların alacakları için cetvel hazırlanacak

 Başkentin dev yaşam alanı! Beştepe Millet Ormanı 29 Ekim'de açılıyor: Kurdeleyi Başkan kesecek
ÖNCEKİ HABER

Beştepe Millet Ormanı 29 Ekim'de açılıyor
Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler