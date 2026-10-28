İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek siber dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede "DOLUNAY" Projesi, mevzuat çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği ele alındı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasının planlandığını bildirdi. Projeyle dolandırıcılık suçlarına karşı daha hızlı müdahale edilmesi ve vatandaşların maddi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bakan Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi ile siber dolandırıcılığa karşı yeni mücadele dönemini duyurdu.