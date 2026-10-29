Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.

Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.

Kök maaşlar ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

Prim günleri ve ödemelerine göre kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılabilir.(Foto: Takvim Foto Arşiv)

Maaş artış sistemi değişebilir mi?

Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.

Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor.

Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş

belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.