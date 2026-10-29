UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Emekliye ocakta en düşük 30 bin TL maaş!

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin gelirini artırıcı yasal düzenleme için çalışmalar başladı. Daha önce de 20 önemli değişiklik yapılmıştı. Yıl sonuna kadar düzenleme çıkacak ve emeklilerin geliri artacak. Maaşlara refah payı eklenmesi gündemde. Peki kaç lira olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emekliye ocakta en düşük 30 bin TL maaş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi.




Başkan Erdoğan müjdeyi verdi (Foto: Takvim Foto Arşiv)Başkan Erdoğan müjdeyi verdi (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Yapılacak düzenleme ocak artışıyla mı ilgili?

Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.

Tahminler 10-20 arasında düşünülüyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)Tahminler 10-20 arasında düşünülüyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Refah payı artışı kaç puan olabilir?

Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

Refah payının zam oranına eklenerek kök maaşlara yansıtılması bekleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)Refah payının zam oranına eklenerek kök maaşlara yansıtılması bekleniyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Artış hangi maaşlara olacak?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.

Prim günleri ve ödemelerine göre kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılabilir.(Foto: Takvim Foto Arşiv)Prim günleri ve ödemelerine göre kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılabilir.(Foto: Takvim Foto Arşiv)

Kök maaşlar ile ilgili bir gelişme olabilir mi?

Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.

Emekliye ocakta en düşük 30 bin TL maaş!-6

Maaş artış sistemi değişebilir mi?

Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.

Taban maaş uygulaması ile ilgili bir düzenleme olabilir mi?

Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor.

Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş
belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.

Kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılarak taban maaştaki adaletsizliğin giderilmesi gündeme gelebilir. (Foto: Takvim Foto Arşiv)Kök maaşlara kademeli seyyanen artış yapılarak taban maaştaki adaletsizliğin giderilmesi gündeme gelebilir. (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Bütçedeki kaynak belli mi?

Başkan Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını da söyledi. Bakıldığında 2027 bütçesinde SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 arttığı görülüyor. Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor.

Emekliler için ek gelir getirici düzenlemeler olabilir mi?

Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanısıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.

REFAH PAYI ETKİSİ NE OLACAK?
Refah payı
Maaş
Mevcut taban maaş
23.552,00 TL
%10 enflasyon artışı
25.907,20 TL
5 puan refah payı
27.202,56 TL
10 puan refah payı
28.497,92 TL
15 puan refah payı
29.793,28 TL
20 puan refah payı
31.088,64 TL
EK GELİR KALEMLERİ
Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin alınması
Enerji desteği
Gıda desteği
Konut ve kira desteği
Çocuk desteği
İkramiye
Promosyon
23 YILDA 20 ÖNEMLİ DÜZENLEME
■ Emeklilerin gelirini artırıcı ve sistemin işleyişini kolaylaştırıcı hangi düzenlemeler devreye girdi?
Son 23 yılda emekliler için çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunların bir kısmı gelir artırıcı bir kısmı da mevcut sorunları ortadan kaldıran düzenlemeler oldu. İşte son 20 önemli düzenleme...
Düzenleme
Detay
2003 seyyanen zamlar
Düşük aylıklara yönelik ilave artışlar yapıldı.
2006 vergi iadesinin kaldırılması
Fiş toplama yerine aylıklara yüzde 4-5 ek ödeme getirildi.
2006-2008 sosyal güvenlik reformu
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirildi.
2008 Genel Sağlık Sigortası
Sağlık hizmetlerine erişim yeniden düzenlendi.
2008-2011 Prim borcu yapılandırması
Yapılandırılan Bağ-Kur prim borçlarının banka kredisiyle ödenmesi sağlandı.
2012 İntibak Yasası
Yaklaşık 1,8 milyon emeklinin aylığı artırıldı.
2015-2016 Seyyanen aylık artışları
Özellikle düşük aylıklı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilave artışlar sağlandı.
2016 SGDP kararı
Emekli olup kendi işini yapanların aylıklarından yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi kaldırıldı.
2017 banka promosyonları
Emeklilerin düzenli banka promosyonu alması yaygınlaştırıldı.
2018 bayram ikramiyesi
Ramazan ve Kurban bayramlarında ödeme başlatıldı.
2019 En düşük emekli aylığı
1.000 TL'lik asgari ödeme tutarı uygulamaya konuldu.
2020-2022 Taban aylık artışları
En düşük ödeme tutarı aşamalı olarak 7.500 TL'ye çıkarıldı.
2023 EYT yasası
Yaş şartı kaldırılarak şartları sağlayan milyonlarca sigortalının emekli olmasının önü açıldı.
2023 3600 ek gösterge
Kapsamdaki memur emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri iyileştirildi.
2023 5.000 TL ödeme
Kapsamdaki emeklilere bir defalık ödeme yapıldı.
2024 Emekliler Yılı
Emeklilere yönelik ulaşım, konaklama ve çeşitli indirim anlaşmaları geliştirildi.
2024 ikramiye artışı
Bayram başına 3.000 TL'ye yükseltildi.
2025 ikramiyesi artışı
Bayram başına 4.000 TL'ye yükseltildi.
2025-2026 taban maaş artışları
En düşük ödeme tutarının artırılmasına devam edildi.
2026 En düşük emekli aylığı
Temmuz itibarıyla 23.552 TL'ye yükseltildi.

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu! Gözler 3 Kasım'da TÜİK'te
SONRAKİ HABER

Ekim ayı enflasyon beklentisi belli oldu!
Simla Öğütcü
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler