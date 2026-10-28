2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan suç örgütünün, yüksek değerli gayrimenkullere sahip yaşlı ve yalnız kişileri hedef aldığı belirlendi. Çete üyelerinin, kaçırdıkları mağdurları tehdit ve şantajla baskı altına alarak sahte belgeler ve zorla imzalattıkları senetler üzerinden taşınmazlarına el koyduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kayıt dışı olarak Şişli'deki bir adreste yaşadığı belirlenen Çetin Acar, 27 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aynı yıl Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşler de çete üyelerince kaçırıldı. Ş.G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu.

V.A.E.'nin bankadaki kiralık kasaları, ziynet eşyaları ve araçları yağmalanırken tarihî yalının sahte vekâletnameyle Çetin Acar'a devredildiği, ardından başka bir kişiye satıldığı belirlendi.

İstanbul'da 2000'li yılların ʺkanlı tapu çetesiʺ lideri yakalandı. (Foto: İHA)

EVİNDEN MAĞDURLARA AİT TAPULAR ÇIKTI

Suç örgütüne yönelik 12 Haziran 2008'de düzenlenen operasyonlarda, Çetin Acar ve eşi N.A.'nın yanı sıra emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Çetin Acar'ın evindeki aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı dava kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı.

2013 yılında tahliye edilen Çetin Acar, 2021'de sonuçlanan davada müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN FİRARİ DE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aynı gün yürüttüğü başka bir çalışmada ise hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadının Ataşehir'de bir adreste saklandığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda çatıdan kaçmaya çalışan S.Ş., ekipler tarafından yakalandı.

Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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