Yaşlı ve yalnızların mülklerine çöktüler: Kanlı tapu çetesinin lideri Çetin Acar yakalandı
İstanbul’da yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin gayrimenkullerini tehdit, şantaj ve sahte belgelerle ele geçiren "Kanlı Tapu Çetesi"nin lideri Ç.A., Şişli’de düzenlenen operasyonla yakalandı.Çetin Acar'ın müebbet ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Kayıt dışı olarak Şişli'deki bir adreste yaşadığı belirlenen Çetin Acar, 27 Ekim 2026'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
DEĞERLİ TAŞINMAZLARI BULUNAN KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR
2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan suç örgütünün, yüksek değerli gayrimenkullere sahip yaşlı ve yalnız kişileri hedef aldığı belirlendi. Çete üyelerinin, kaçırdıkları mağdurları tehdit ve şantajla baskı altına alarak sahte belgeler ve zorla imzalattıkları senetler üzerinden taşınmazlarına el koyduğu tespit edildi."Kanlı Tapu" lideri Çetin Acar yakalandı
TARİHÎ YALI SAHTE VEKÂLETNAMEYLE DEVREDİLDİ
Örgütle bağlantılı olaylardan biri, 2007 yılında Beykoz Kanlıca'da yaşandı. Tarihî yalısını satışa çıkaran V.A.E.'nin evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin'de zorla alıkonuldu. Kaçırılan kişi, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
V.A.E.'nin bankadaki kiralık kasaları, ziynet eşyaları ve araçları yağmalanırken tarihî yalının sahte vekâletnameyle Çetin Acar'a devredildiği, ardından başka bir kişiye satıldığı belirlendi.
İKİ KARDEŞİN VİLLA SATIŞI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
Aynı yıl Yeşilköy'deki iki villasını satmak isteyen Ş.G. ve F.G. kardeşler de çete üyelerince kaçırıldı. Ş.G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu.
Ş.G.'nin cansız bedeni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı hâlde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan F.G. ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybetti.
EVİNDEN MAĞDURLARA AİT TAPULAR ÇIKTI
Suç örgütüne yönelik 12 Haziran 2008'de düzenlenen operasyonlarda, Çetin Acar ve eşi N.A.'nın yanı sıra emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Çetin Acar'ın evindeki aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı dava kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklandı.
2013 yılında tahliye edilen Çetin Acar, 2021'de sonuçlanan davada müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN FİRARİ DE YAKALANDI
Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin aynı gün yürüttüğü başka bir çalışmada ise hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. isimli kadının Ataşehir'de bir adreste saklandığı belirlendi.
Adrese düzenlenen operasyonda çatıdan kaçmaya çalışan S.Ş., ekipler tarafından yakalandı.
Yakalanan iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.