Fon Koordinasyon Kurulu 8. toplantısı: 71 bin hesaba 68 milyar TL yatırıldı! İlk ara ödemeler 30 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8. kez toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, fon tasfiye süreçlerinde gelinen son durumu paylaştı. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar liralık tasfiye ödemesi gerçekleştirilirken, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar için ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlayacağı duyuruldu. Hukuki altyapısı 27 Ekim'de yürürlüğe giren kanunla güçlendirilen süreçte, benzer sorunların önüne geçecek yeni yasa teklifi hazırlıklarının da hızlandırıldığı bildirildi.
Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilirken, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen fonlar kapsamında şu ana kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar liralık ödeme yapıldığı bildirildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreçte ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU
İletişim Başkanlığı, Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada söz konusu kanun kapsamında SPK'nın 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendiği bildirildi.
27,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME TAMAMLANDI
SPK'nın 15.10.2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada, 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı ve bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldığı aktarıldı. Gruba ait kalan 4 fonun tasfiye çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.
68 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI
Yürütülen çalışmalar sonucunda, sürecin başından bu yana tasfiye aşamasındaki fon sayısının 131'den 38'e düştüğü; toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildiği açıklandı.
CUMA GÜNÜ İLK ARA ÖDEMELER BAŞLIYOR
Soruşturmanın adli ve mali boyutuna ilişkin yürütülen işlemlere de değinilen açıklamada, "TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadeler devam etmektedir. MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.
Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreçte ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi. Benzer sorunların tekrar yaşanmaması amacıyla yapısal adımları içeren Kanun Teklif taslağına ilişkin teknik hazırlıkların hızlandırılacağı ve sektör paydaşlarıyla istişare edildikten sonra TBMM'nin takdirine sunulacağı ifade edildi.
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