İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU İletişim Başkanlığı, Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fon Koordinasyon Kurulu 8. kez toplandı. Toplantı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilirken, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen fonlar kapsamında şu ana kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar liralık ödeme yapıldığı bildirildi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin süreçte ilk ara ödemelerin 30 Ekim Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada söz konusu kanun kapsamında SPK'nın 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendiği bildirildi.

71 bin 899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi. (Fotoğraf yapay zeka ile birleştirilmiştir)

27,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME TAMAMLANDI

SPK'nın 15.10.2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine ilişkin detaylar paylaşıldı. Yapılan açıklamada, 31 fondan 27'sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı ve bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldığı aktarıldı. Gruba ait kalan 4 fonun tasfiye çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

68 MİLYARLIK ÖDEME YAPILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, sürecin başından bu yana tasfiye aşamasındaki fon sayısının 131'den 38'e düştüğü; toplam 71 bin 899 hesaba 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildiği açıklandı.