CHP'de cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazanırken, parti yönetiminin aday arayışına ilişkin kulisler ve Yeni Parti'de yaşandığı öne sürülen olağanüstü toplantı hareketliliği dikkat çekti.

CHP'NİN "TARİFLİ" ADAYI

CHP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, parti yönetiminin aday profiline yönelik değerlendirmeleri gündeme geldi. A Haber'de İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'li bir yönetici cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti.

Aday için "Profesyonel siyasetçi değil", "Hayatın içinde", "Dünyayı bilen" ve "Ekonomide etkili" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Adayın kim olduğuna ilişkin soruya doğrudan bir isimle yanıt verilmemesi, CHP'nin adaylık sürecindeki belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.