CHP’nin gizemli adayı sonrası Yeni Parti'de panik toplantısı: Sessiz kalın talimatı verdi
CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için isim açıklanmaksızın yapılan “profesyonel siyasetçi değil, hayatın içinde, dünyayı bilen ve ekonomide etkili” dört maddelik profil tarifi siyaset kulislerini hareketlendirirken; bu süreçte Yeni Parti'de de bir hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. Özgür Özel’in yönettiği iddia edilen ivedi Zoom toplantısında adaylık tartışmalarına ilişkin sessizlik talimatı verildiği öne sürüldü. Mustafa Sarıgül üzerinden yaşanan tartışmaların da ele alındığı iddia edilen toplantı, CHP’de 2023 yılında kamuoyuna yansıyan gizli Zoom görüşmesini yeniden akıllara getirdi.
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar yeni bir boyut kazanırken, parti yönetiminin aday arayışına ilişkin kulisler ve Yeni Parti'de yaşandığı öne sürülen olağanüstü toplantı hareketliliği dikkat çekti.
CHP'NİN "TARİFLİ" ADAYI
CHP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, parti yönetiminin aday profiline yönelik değerlendirmeleri gündeme geldi. A Haber'de İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, CHP'li bir yönetici cumhurbaşkanı adayını isim vermeden tarif etti.
Aday için "Profesyonel siyasetçi değil", "Hayatın içinde", "Dünyayı bilen" ve "Ekonomide etkili" ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Adayın kim olduğuna ilişkin soruya doğrudan bir isimle yanıt verilmemesi, CHP'nin adaylık sürecindeki belirsizliği yeniden gündeme taşıdı.
CHP'NİN "TARİFLİ" ADAYI YENİ PARTİ'Yİ HAREKETLENDİRDİ
CHP'de aday profiline ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Yeni Parti'de de adaylık süreci nedeniyle hareketlilik yaşandığı öne sürüldü.
Parti Meclisi (PM) üyelerinin adaylık tartışmalarına ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından, Özgür Özel'in yönettiği ivedi bir Zoom toplantısı gerçekleştirildiği iddia edildi.
Toplantıda, parti mensuplarının adaylık konusunda sessiz kalması ve kamuoyuna yansıyan tartışmalara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi. Özel'in adaylığına karşı çıkan parti içindeki isimlerin de değerlendirildiği öne sürülen görüşmede, sürecin sakin yürütülmesi ve tartışmaların büyütülmemesi yönünde mesajlar verildiği aktarıldı.
SARIGÜL TARTIŞMASI DA GÜNDEME GELDİ
İddialara göre toplantıda, Mustafa Sarıgül üzerinden yaşanan tartışmaların partiye etkisi de ele alındı. Parti içinde yeni bir krizin ortaya çıkmaması için sürecin dikkatli yönetilmesi gerektiği değerlendirmesinin yapıldığı öne sürüldü.
Adaylık tartışmalarının parti gündemini meşgul ettiği bir dönemde, kamuoyuna yansıyan açıklamaların ve parti içindeki görüş ayrılıklarının nasıl yönetileceği de dikkat çeken konular arasında yer aldı.
2023'TEKİ ZOOM TOPLANTISI YENİDEN HATIRLANDI
Yeni Parti'de gerçekleştirildiği öne sürülen son Zoom toplantısı, 2023 yılında CHP'de yaşanan ve kamuoyuna yansıyan çevrim içi görüşmeyi de yeniden gündeme getirdi.
Hatırlarsanız 2023 yılında Ekrem İmamoğlu ve parti içindeki bazı isimlerin, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yürüttüğü süreç kapsamında çevrim içi bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Görüşmenin görüntülerinde Onursal Adıgüzel'in Engin Altay'a yönelik "Engin Abi yine uzaydasın" sözleri dikkat çekmiş, Altay'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
ZOOM TOPLANTILARINDA AYNI HATA TEKRAR MI EDİLDİ?
Son toplantının bağlantı ve şifresinin PM üyelerinin yanı sıra bazı başka isimlere de e-posta yoluyla gönderildiğinin öğrenildiği öne sürüldü. Bu iddia, geçmişteki çevrim içi toplantının kamuoyuna yansımasını yeniden hatırlattı.
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