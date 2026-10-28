Mahkeme kararının kesinleşmesiyle Özel ve dönemin yönetiminin hukuken yok hükmünde sayılacağını ileri süren Sarı, internet sitesinden parti materyallerine kadar farklı alanlarda yapılan düzenlemelerin de bu kapsamda değerlendirileceğini savundu.

ÖZEL DÖNEMİNE TOPTAN İTİRAZ

Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme kararı kesinleştiğinde tabii yok hükmünde sayılmış oluyor Özgür Özel ve o dönemin yönetimi. Dolayısıyla tabii bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Bu durum karşısında bu aradaki dönemde yapılan bütün iş ve eylemler yok sayılacaktır."

Partinin internet sayfasını, burada yapılan düzenlemeleri, çalışmaları ve parti materyallerini sıralayan Sarı, Özel dönemindeki faaliyetlerin yok sayılacağını ileri sürdü.