CHP’den Özgür Özel’e “yok hükmünde” çıkışı! Bütün iş ve eylemler yok sayılacak
Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’e CHP yönetiminden yeni bir çıkış geldi. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, mahkeme kararının kesinleşmesi hâlinde Özel dönemindeki bütün iş ve işlemlerin yok sayılacağını savundu. Sarı’nın açıklaması, A Haber’in gündeme taşıdığı “Özel’in fotoğrafı genel merkezden kaldırılabilir” iddiasını da yeniden öne çıkardı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin açıklamasında mutlak butlan sürecini ve Özgür Özel döneminde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Mahkeme kararının kesinleşmesiyle Özel ve dönemin yönetiminin hukuken yok hükmünde sayılacağını ileri süren Sarı, internet sitesinden parti materyallerine kadar farklı alanlarda yapılan düzenlemelerin de bu kapsamda değerlendirileceğini savundu.
ÖZEL DÖNEMİNE TOPTAN İTİRAZ
Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Mahkeme kararı kesinleştiğinde tabii yok hükmünde sayılmış oluyor Özgür Özel ve o dönemin yönetimi. Dolayısıyla tabii bu da Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Bu durum karşısında bu aradaki dönemde yapılan bütün iş ve eylemler yok sayılacaktır."
Partinin internet sayfasını, burada yapılan düzenlemeleri, çalışmaları ve parti materyallerini sıralayan Sarı, Özel dönemindeki faaliyetlerin yok sayılacağını ileri sürdü.
A HABER GÜNDEME TAŞIDI: FOTOĞRAFI DA KALDIRILABİLİR
Sarı'nın açıklaması, A Haber'in bir gün önce gündeme taşıdığı fotoğraf iddiasına da dikkat çekti.
CHP Genel Merkezi'nden gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Özgür Özel'in fotoğrafının eski genel başkanların fotoğraflarının bulunduğu bölümden kaldırılabileceği iddiasını paylaştı.
Genel merkezin giriş katından yapılan yayında, geçmiş genel başkanların fotoğrafları arasında Özel'in fotoğrafının da bulunduğu ve genel başkanlık döneminin 2023–2026 olarak gösterildiği aktarıldı.
GÖZLER YARGITAY'DA, TARTIŞMA GENEL MERKEZDE
Yeşiltaş'ın aktardığı iddiaya göre, Yargıtay'ın mutlak butlan kararını bozmaması ve hukuki sürecin tamamlanması hâlinde Özel'in fotoğrafının kaldırılması gündeme gelebilecek.
Yayında bu ihtimal, Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın yok hükmünde sayılması ve bunun genel başkanlık dönemine etkileri üzerinden değerlendirildi. Bununla birlikte fotoğrafın kaldırıldığı veya kaldırılması yönünde kesin karar alındığı açıklanmadı; söz konusu ihtimalin bir iddia olduğu özellikle vurgulandı.
Sarı'nın geçmiş dönemdeki iş ve işlemlere ilişkin sözleriyle birlikte, iki siyasi yapı arasındaki hesaplaşma parti faaliyetlerinden genel merkezdeki fotoğraflara kadar uzandı.
KESİNLEŞME ŞARTI DİKKAT ÇEKTİ
Sarı'nın açıklamasındaki belirleyici ayrıntı, değerlendirmesini mahkeme kararının kesinleşmesi şartına bağlaması oldu.
CHP yönetimi, eylül ayında mutlak butlan kararına karşı parti adına yapılan temyiz başvurusundan feragat edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Özel ve beraberindeki isimlerin yeni parti kurması ile CHP'nin kurultay takviminin başlaması gerekçe gösterilmişti.
AYRILIKLA BİTMEYEN HESAPLAŞMA
Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'den ayrılan Özel ve beraberindeki milletvekilleri, 24 Temmuz'da Yeni Parti'yi kurmuştu. Özel'in genel başkan seçildiği oluşum, CHP'den ayrılan milletvekilleriyle Mecliste ana muhalefet konumuna gelmişti. Ancak ayrılık, taraflar arasındaki siyasi mücadeleyi sona erdirmedi.
CHP yönetimi, yeni parti hamlesine kuruluş aşamasında da sert tepki göstermişti. Sarı, ayrılığın düşünce ve program farklılığından kaynaklanmadığını savunarak Özel ve beraberindeki isimleri makam arayışıyla suçlamıştı.
BELEDİYE SEÇİMİNDEN KARŞILIKLI SUÇLAMALARA
Gerilimin önceki adreslerinden biri de Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimi olmuştu. Takvim'in 24 Eylül tarihli haberine göre Sarı, süreci Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile koordineli yürüttüklerini açıklarken Özel, iş birliği yapıldığı değerlendirmesine karşı çıkmıştı.
Sarı, bunun üzerine ortak kararlar aldıklarını savunarak gazetecilere iki belge göstermişti. Belediyedeki seçim süreci, iki parti arasında siyasi sorumluluk tartışmasına dönüşmüştü.
Belediyelerdeki iş birliği tartışmasının ardından Sarı'nın son açıklaması, Özel'in geçmiş yönetim dönemini yeniden gündeme taşıdı. İnternet sitesi ve parti materyallerine ilişkin değerlendirmelere, genel merkezdeki fotoğrafın geleceği hakkındaki iddia da eklendi.
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