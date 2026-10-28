Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, uluslararası diplomasinin önemli buluşmalarından birine daha ev sahipliği yapacak. Temmuz ayında NATO Zirvesi'ni ağırlayan Ankara, bu kez Türk dünyasının liderlerini bir araya getirecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Zirvesi, 29-30 Ekim tarihlerinde Beştepe'de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek zirvede Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli kararların alınması bekleniyor. Zirve, Başkan Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonu ve İsmail Bey Gaspıralı'nın birlik anlayışından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek.

İLK TOPLANTI HAKAN FİDAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE Zirvenin ilk gününde diplomasi trafiği Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile başlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim'de TDT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını Ankara'da ağırlayacak. Bu toplantıyla birlikte TDT dışişleri bakanları, biri olağan, dördü gayriresmi olmak üzere 2026 yılında beşinci kez bir araya gelmiş olacak.