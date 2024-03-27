Dzeko halen en iyilerden

Bosna basını, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Söz konusu haberde, Sarı-Lacivertli formayı terleten tecrübeli golcünün halen dünyanın en iyi forvetleri arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde, "Dzeko halen Ronaldo, Messi, Neymar ve Lewandowski gibi dünyanın sayılı isimlerinden biri" denildi. 38 yaşındaki futbolcunun milli takımda 65 gol attığı ve 23 de asist yaptığı da hatırlatıldı. 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile kontratı bulunan Dzeko bu sezon 37 maçta 22 gol, 4 asist katkısı sundu. Dzeko ligde gol krallığı listesinde de ilk sırada bulunuyor.

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