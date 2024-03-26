Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe derbisini masaya yatırıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de kalan 8 maç ve Türkiye Kupası maçlarına odaklandı. Ligde 3. sırada bulunan ve kupada yarı finale yükselen Karadeniz Fırtınası, sezonu mutlu sonla bitirmek istiyor. Trabzonspor'un hedefi ligi 3. tamamlayıp, kupayı müzeye götürmek. Bordo- Mavililer, milli arada hem enerji topluyor hem de geçmiş maçların analizini yapıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında oynanan futbol ve yapılan hatalarla ilgili oyuncularıyla bir geri bildirim toplantısı yapacak. Avcı'nın maçı detaylı bir şekilde analiz ettiği ve özellikle oyunun ilk bölümünde istedikleri başlangıcı yapamamalarının perde arkasındaki nedenleri masaya yatıracağı ifade edildi.

Tecrübeli teknik adam bu maçla ilgili yapacağı detaylı analizin ardından Konyaspor ile oynanacak olan maç öncesi taktik ağırlıklı çalışmalara hız vererek, maç içerisindeki kırılgan anların sayısını azaltmaya çalışacak. Tecrübeli teknik adamın takım savunması ve hücum setleri üzerinde çalışmalarını daha da yoğunlaştırması bekleniyor.