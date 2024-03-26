PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Moskova'daki terör saldırısında 100'den fazla kişiyi kurtarmıştı! İslam Halilov ülkede kahraman ilan edildi

DEAŞ’ın Moskova’daki saldırısında soğukkanlı davranan vestiyer İslam Halilov, yüzlerce kişiyi binanın tahliye kapısına yönlendirdi. Öldürülmelerini önledi. Ülkede kahraman ilan edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Moskova’daki terör saldırısında 100’den fazla kişiyi kurtarmıştı! İslam Halilov ülkede kahraman ilan edildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Moskova'da DEAŞ-Horasan adlı örgüte bağlı teröristler, Crocus Belediye Binası'na baskın düzenledi. Tam 137 kişiyi katletti. Yakalanan teröristlerden 4'ü tutuklanarak hapse gönderildi. Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan İslam Halilov büyük cesaret örneği gösterdi. Çok sayıda insanı acil çıkışlara yönlendirdi. Bu sayede 100'den fazla insanın ölümden kurtulduğu öğrenildi.

BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ!
Rusya'da kahraman ilan edilen Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım. Binayı bildiğim için yüzlerce kişiyi başka bir acil çıkışa yönlendirdim. Böylece aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptılar" dedi. Halilov'un kahramanlığı gündem olunca futbol kulübü Spartak Moskova, genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de 11 bin dolar gönderdiğini bildirdi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini kaydetti.

Halilov, "Kaçan insanlara, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım" dedi.

Moskova'da bir güzellik salonu işleten ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Nazile Mehdiyeva, "Konser iftar nedeniyle geç başlayacaktı. İnsanlar iftara gittiği için kurtuldu. Yoksa ölü sayısı 5 kat fazla olurdu" dedi.

ÖLÜ NUMARASI YAPTI
Galina Shikhovtsev adlı anne,"İnsanlara ateş etmeye başladıklarında eşimi öldürdüler. Bir kurşun da kızıma isabet etti. Kızıma fısıldadım: 'Kıpırdama, ölmüş gibi davran' dedim. Saldırganlar da kanlar içinde olduğumuzu görünce öldüğümüzü sanıp etrafımızdakileri vurdular" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kurultay gecesi Ekrem’den Kemal’e şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Nuray Başaran aylar sonra anlattı: Küfürler havada uçtu
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum CHP’li İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Algı ve bahane siyaseti İstanbul’u yordu
İnsani Yardım Vakfı
Emeklilere indirimler geliyor! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Market, THY, TCDD, giyim, GSM operatörleri...
Ekrem İmamoğlu’nun mal beyanından mülk kaçırma oyunu elinde patladı! Köşeye sıkışınca kabul etti: 3 villa İmamoğlu İnşaat’ın üzerine
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri
Gazintep Büyükşehir Belediyesi
250 bin sene geçse de CHP’deki mandacı kafa değişmez! İmamoğlu’nun ağabeyi Hasan Akgün Türk milletini aşağıladı: Rezil sözler
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz
CHP’li İBB’nin İstanbul’daki toplu ulaşım rezaleti! Yandaşa ihale vatandaşa çile: İETT gelirinden fazla harcama yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Çorum mitinginde önemli açıklamalar
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı İstanbul sizin nimetiniz teminatı: Meral Danış Beştaş sırra kadem bastı Saraçhane’ye alan açıyor
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler şaibeyi daha da artırdı! Serkan Çebi babasını yalancı çıkardı: ’Çakarlı’ kurye savcılıkta çark etti
İstanbul’da gezi Moskova’da katliam | Rusya’daki terör eyleminin şifreleri çözülüyor! Takvim raporlara ulaştı: 3 saldırı da aynı hücreden
Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA