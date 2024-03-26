Moskova’daki terör saldırısında 100’den fazla kişiyi kurtarmıştı! İslam Halilov ülkede kahraman ilan edildi

Moskova'da DEAŞ-Horasan adlı örgüte bağlı teröristler, Crocus Belediye Binası'na baskın düzenledi. Tam 137 kişiyi katletti. Yakalanan teröristlerden 4'ü tutuklanarak hapse gönderildi. Saldırı sırasında vestiyerde görev yapan İslam Halilov büyük cesaret örneği gösterdi. Çok sayıda insanı acil çıkışlara yönlendirdi. Bu sayede 100'den fazla insanın ölümden kurtulduğu öğrenildi.

BÜYÜK CESARET ÖRNEĞİ!

Rusya'da kahraman ilan edilen Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım. Binayı bildiğim için yüzlerce kişiyi başka bir acil çıkışa yönlendirdim. Böylece aynı kompleksin başka bir binasına geçiş yaptılar" dedi. Halilov'un kahramanlığı gündem olunca futbol kulübü Spartak Moskova, genç öğrenciye takımın maçlarına ücretsiz bilet hakkı verdi. Rus rapçi Morgenstern de 11 bin dolar gönderdiğini bildirdi. Rus yetkililer Halilov'a cesareti dolayısıyla bir madalya verileceğini kaydetti.

Halilov, "Kaçan insanlara, 'Orada ateş açıyorlar! Hepiniz çıkışa koşun' diye bağırdım. Onlara nereye gitmeleri gerektiğini söyledim ve insanlara yardım etmeye çalıştım" dedi.

Moskova'da bir güzellik salonu işleten ve saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Nazile Mehdiyeva, "Konser iftar nedeniyle geç başlayacaktı. İnsanlar iftara gittiği için kurtuldu. Yoksa ölü sayısı 5 kat fazla olurdu" dedi.

ÖLÜ NUMARASI YAPTI

Galina Shikhovtsev adlı anne,"İnsanlara ateş etmeye başladıklarında eşimi öldürdüler. Bir kurşun da kızıma isabet etti. Kızıma fısıldadım: 'Kıpırdama, ölmüş gibi davran' dedim. Saldırganlar da kanlar içinde olduğumuzu görünce öldüğümüzü sanıp etrafımızdakileri vurdular" dedi.