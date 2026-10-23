4 bakanlığın ortaklaşa çalışarak hazırladığı Hal Yasası taslağı ile 81 ilde kooperatif birliği sayısı iki kat artırılarak üreticinin pazara doğrudan ulaşması sağlanacak. Marketlerde ithal ürüne karşı yerli ürün teşvik edilecek.

Hükümetin yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası taslağı, düzenlenmiş ve genişletilmiş hâliyle Meclis'e gönderildi. Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının görev alanlarına giren konularda ortaklaşa çalışarak hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye sunularak kanun teklifi niteliği kazanması bekleniyor.Tarımsal üretimde aracı sorununun çözümünden kayıt dışılığın önlenmesine, yerli üretimin desteklenmesinden vergi kaybının sonlandırılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren genişletilmiş Hal Kanunu taslağı, 4 bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanarak TBMM'ye gönderildi.

Yeni Hal Yasası taslağında aracıların etkisini azaltmak için kooperatif modeli öne çıkıyor. Türkiye genelindeki 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatifin sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor.

ARACILARA KOOPERATİF ÇÖZÜMÜ

Taslak üzerindeki nihai çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak kanun teklifi, Meclis'ten geçerek Resmî Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecek. Edinilen bilgiye göre, yeni Hal Yasası ile aracıların ortadan kaldırılarak yerel üreticinin kooperatifleşme yöntemiyle kendi ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Türkiye genelinde 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunurken, yasa kapsamında bu sayının kısa vadede iki katına çıkması hedefleniyor.

Kooperatif sayısının artırılması ile yerelde üretici, dayanışma ile güçlenerek tarladan sofraya kadar olan süreci kendisi yönetebilecek.