Hal Yasası taslağı Meclis'e gönderildi! Üreticiye kooperatif, markete yerli teşviki
Üreticiden pazara yeni dönem! Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan Hal Yasası taslağı Meclis'e gönderildi. Aracıları azaltmak için kooperatif modelinin güçlendirilmesi hedeflenirken, 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatifin sayısının iki katına çıkarılması planlanıyor. Marketlerde yerli sebze ve meyve satışına yönelik teşvikler de taslakta yer alıyor. İşte düzenlemenin detayları...
4 bakanlığın ortaklaşa çalışarak hazırladığı Hal Yasası taslağı ile 81 ilde kooperatif birliği sayısı iki kat artırılarak üreticinin pazara doğrudan ulaşması sağlanacak. Marketlerde ithal ürüne karşı yerli ürün teşvik edilecek.
Hükümetin yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası taslağı, düzenlenmiş ve genişletilmiş hâliyle Meclis'e gönderildi. Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının görev alanlarına giren konularda ortaklaşa çalışarak hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye sunularak kanun teklifi niteliği kazanması bekleniyor.Tarımsal üretimde aracı sorununun çözümünden kayıt dışılığın önlenmesine, yerli üretimin desteklenmesinden vergi kaybının sonlandırılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren genişletilmiş Hal Kanunu taslağı, 4 bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanarak TBMM'ye gönderildi.
ARACILARA KOOPERATİF ÇÖZÜMÜ
Taslak üzerindeki nihai çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak kanun teklifi, Meclis'ten geçerek Resmî Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecek. Edinilen bilgiye göre, yeni Hal Yasası ile aracıların ortadan kaldırılarak yerel üreticinin kooperatifleşme yöntemiyle kendi ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Türkiye genelinde 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunurken, yasa kapsamında bu sayının kısa vadede iki katına çıkması hedefleniyor.
Kooperatif sayısının artırılması ile yerelde üretici, dayanışma ile güçlenerek tarladan sofraya kadar olan süreci kendisi yönetebilecek.
MARKETLERE YERLİ TEŞVİKİ
Ayrıca marketlere yerli sebze-meyve teşviki geliyor. Özellikle muz, sarımsak, limon gibi bazı dönemlerde artan ithal meyve-sebze satışını dizginlemek için kota uygulamasının yanı sıra marketlerin yerli ürün satması teşvik edilecek.
Rafların hem yüzdesel olarak büyük bölümü yerli ürüne ayrılacak hem de bu ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak.
VERGİSEL KAYIPLAR ÖNLENECEK
Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tarımsal üretimde yaşanan vergi kayıplarını önlemek için yasa kapsamında bir dizi yeni tedbir alıyor. Çalışma Bakanlığı da vatandaşın ve tarım çalışanlarının hukukunu korumak için önlemler alıyor. Yeni düzenleme kapsamında hallerin modernizasyonu ve dijital takibin sıkılaştırılması hedeflenirken bu doğrultuda, toptancı hallerinde görev yapan idari personel ve yöneticilerin veri aktarımı, stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak.
HAKSIZ FİYAT OLUŞUMU ÖNLENECEK
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamasında düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti.
Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.
Haber: Barış Şimşek