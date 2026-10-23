29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 5 raylı sistem hattı ücretsiz olacak! İşte kapsam dahilindeki hatlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir’de Bakanlığa bağlı bazı kent içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ücretsiz ulaşım sağlanacak hatları açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulanacak düzenlemeyle, vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı boyunca belirlenen hatlardan ücret ödemeden yararlanabilecek. Uygulama, özellikle bayram kutlamalarına katılmak, şehir içinde seyahat etmek ve toplu ulaşımı kullanmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.
İSTANBUL'DA 3 HAT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
İstanbul'da 29 Ekim boyunca ücretsiz olacak hatlar arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı yer alıyor.
Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşım sağlayan Marmaray, kent içi raylı sistem ağının önemli bağlantılarından biri olarak öne çıkıyor. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da uygulama kapsamında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.
Böylece İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı boyunca söz konusu üç hatta ücret ödemeden seyahat edebilecek.
ANKARA VE İZMİR'DE HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?
Ücretsiz ulaşım uygulaması Ankara ve İzmir'de de geçerli olacak. Başkentte Başkentray, İzmir'de ise İZBAN 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.
Düzenlemeyle üç büyük şehirdeki vatandaşların kent içi raylı sistemleri kullanarak ulaşım sağlaması kolaylaşacak. Ücretsiz hizmet, bayram günü şehir içinde seyahat edecek vatandaşların ulaşım giderlerini de azaltacak.
BAKAN URALOĞLU'NDAN ÜCRETSİZ ULAŞIM AÇIKLAMASI
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, ücretsiz hizmet verecek hatları tek tek sıralayarak şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak."
Uraloğlu'nun açıklamasına göre uygulama, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı boyunca Ankara, İstanbul ve İzmir'deki belirtilen raylı sistem hatlarında geçerli olacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM HANGİ GÜN GEÇERLİ?
Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ücretsiz ulaşım uygulaması, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı boyunca uygulanacak. Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
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