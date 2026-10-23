Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirlenen raylı sistem hatlarında 29 Ekim’de ücret alınmayacak. (Fotoğraf: Takvim)

İSTANBUL'DA 3 HAT ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

İstanbul'da 29 Ekim boyunca ücretsiz olacak hatlar arasında Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı yer alıyor.

Avrupa ve Anadolu yakaları arasında ulaşım sağlayan Marmaray, kent içi raylı sistem ağının önemli bağlantılarından biri olarak öne çıkıyor. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı da uygulama kapsamında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.

Böylece İstanbullular, Cumhuriyet Bayramı boyunca söz konusu üç hatta ücret ödemeden seyahat edebilecek.