Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig maçında gol sevinci yaşadı. (Fotoğraf: AA)

REAL MADRID'DEN RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fabrizio Romano'nun son haberinin ardından Arda Güler'in yeni sözleşmesinin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Real Madrid'in yapacağı açıklamayla kontratın 2031 veya 2032 yılına kadar mı süreceği ve anlaşmanın diğer koşulları netlik kazanacak.

Millî futbolcu, 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olduğu İspanyol ekibinde dördüncü sezonunu geçiriyor.