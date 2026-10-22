İspanyollar duyurdu! Arda Güler imzayı attı
Real Madrid'de Arda Güler'in geleceğine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Fabrizio Romano'nun haberine göre millî yıldız, İspanyol deviyle yeni sözleşmesini imzaladı. Eylül ayında sağlanan anlaşmanın ardından evrak işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirme yapılması beklenirken sözleşmenin bitiş tarihiyle ilgili 2031 ve 2032 iddiaları gündemde. İşte ayrıntılar...
Real Madrid'de forma giyen millî futbolcu Arda Güler'in geleceğiyle ilgili beklenen gelişme yaşandı.
Transfer haberleriyle tanınan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibiyle yeni sözleşmesini imzaladı.
Tarafların eylül ayında anlaşmaya vardığı, gerekli evrak işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.
Real Madrid'in sözleşme yenilemesini kamuoyuna duyurması bekleniyor.
ARDA GÜLER YENİ SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI
Real Madrid, Arda Güler'i uzun yıllar takımda tutmaya yönelik sözleşme çalışmalarında sona geldi.
Yeni bilgilere göre millî futbolcunun yeni kontratına ilişkin belgeler imzalandı.
İspanyol kulübü ile Arda Güler'in temsilcileri arasında eylül ayında sağlanan anlaşma, evrak işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.
KONTRAT SÜRESİ BELİRSİZ
Arda Güler'in 2023 yılında Real Madrid'e transfer olurken imzaladığı mevcut sözleşmenin bitiş tarihi 30 Haziran 2029 olarak açıklanmıştı.
İspanyol gazetesi AS, 5 Ekim'de yayımladığı haberinde Real Madrid ile millî futbolcunun sözleşmeyi iki yıl uzatarak 2031'e kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.
MAAŞINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRME
Arda Güler'in yeni sözleşmesinde yalnızca kontrat süresinin uzatılması değil, ücret koşullarının da yeniden düzenlenmesi gündemde.
AS'ın haberine göre Real Madrid yönetimi, genç futbolcunun takım içindeki artan sorumluluğunu maaşına da yansıtma kararı aldı.
Yeni sözleşmeyle Arda Güler'in yıllık kazancında artış yapılacağı belirtilirken kesin ücret açıklanmadı.
MOURINHO İLE ROLÜ BÜYÜDÜ
Real Madrid'de Jose Mourinho'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Arda Güler, takımın orta saha ve hücum organizasyonlarında daha fazla sorumluluk üstlendi.
Portekizli teknik adam, millî futbolcunun oyun görüşü, pas kalitesi ve karar verme becerisini daha önce yaptığı açıklamalarda övmüştü.
Mourinho'nun Arda'yı hücum bölgesine daha yakın kullanma tercihi, oyuncunun gol pozisyonlarına katılımını artırdı.
İspanyol basınında da millî futbolcunun gelişiminin sözleşme yenileme kararında etkili olduğu belirtildi.
LEIPZIG KARŞISINDA YİNE GOL ATTI
Arda Güler, Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RB Leipzig'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada da gol sevinci yaşadı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan millî futbolcu, 52. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
Real Madrid'in Bernardo Silva ile bulduğu ilk golde de Arda'nın şutundan seken top etkili oldu.
Millî oyuncu, Sevilla karşılaşmasının ardından Leipzig'e de gol atarak üst üste ikinci resmî maçında fileleri havalandırdı.
GEÇEN SEZON 14 ASİST YAPTI
Arda Güler, 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla 51 resmî karşılaşmaya çıktı.
Bu maçların 40'ına ilk 11'de başlayan millî futbolcu, sezonu 6 gol ve 14 asistle tamamladı.
Takımının asist sıralamasında ilk sırada bulunan Arda Güler, Real Madrid'deki rolünü güçlendirdi.
İspanyol kulübünün sözleşme yenileme planında da genç futbolcunun bu performansının etkili olduğu belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN ÇIKIŞ YAPAN OYUNCUSU
Arda Güler, 2025-2026 sezonundaki performansıyla UEFA tarafından da ödüllendirildi.
Millî yıldız, UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından Şampiyonlar Ligi'nde Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu seçildi.
Turnuvada 14 karşılaşmada forma giyen Arda, 13 kez ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç futbolcu, organizasyonu 2 gol ve 4 asistle tamamlarken Bayern Münih karşısındaki çeyrek final rövanşında iki gol kaydetti.
REAL MADRID'DEN RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Fabrizio Romano'nun son haberinin ardından Arda Güler'in yeni sözleşmesinin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Real Madrid'in yapacağı açıklamayla kontratın 2031 veya 2032 yılına kadar mı süreceği ve anlaşmanın diğer koşulları netlik kazanacak.
Millî futbolcu, 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olduğu İspanyol ekibinde dördüncü sezonunu geçiriyor.