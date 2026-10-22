Berat Albayrak’a saldırıların şifreleri! IMF’den Londra’ya kirli hat

Fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alınmasına ilişkin A Haber'de konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tartışmaların arkasında enerji ve finans alanında atılan adımlardan duyulan rahatsızlığın bulunduğunu söyledi.

Berat Albayrak'ın hedef alınma nedeni icraatları mı?

Albayrak'ın 2015-2020 yılları arasında kabinede görev yaptığını hatırlatan Erdem, üç yıllık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iki yıllık Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde alınan kararların sonuçlarının bugün daha belirgin görüldüğünü vurguladı.

Erdem, değerlendirmesinin merkezine şu sözleri koydu:

"Hem enerjide hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde aldığı millî kararlar, millî duruş aslında birilerini çok rahatsız etti."

LONDRA'DAKİ KAZANÇ KAPISINA SWAP ENGELİ

Albayrak dönemindeki en önemli finansal adımlardan birinin swap kısıtlamaları olduğunu belirten Erdem, Londra merkezli spekülatörlerin Türk lirası üzerinden kurdukları mekanizmayı anlattı.

Erdem, ellerinde bulunmayan Türk lirasıyla Türkiye'de döviz talebi oluşturan çevrelerin, kuru yükselttikten sonra satış yaparak kazanç sağladığını ve kaynakları yurt dışına taşıdığını söyledi.

"Bu ülkenin kaynaklarını Londra'ya, Hong Kong'a, o merkezlere götürüyorlardı. Bu swapları kısıtladı Sayın Albayrak ve bütün bunlar aslında Türkiye düşmanlarını ona da düşman etti" diyen Erdem, alınan önlemlerin oluşturduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti:

"Londra merkezli spekülatörlerin kasaları eritildi, onların hortumları kesildi. Bu da büyük bir rahatsızlığa yol açtı."

"YAPAMAZSINIZ" DEDİKLERİ GEMİLER SAHAYA İNDİ

Enerjideki dönüşümün temelinde 2017'de açıklanan Millî Enerji ve Maden Politikası'nın bulunduğunu belirten Erdem, dönemin şartlarını hatırlattı.

2015'te Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından doğal gaz konusunda sıkıntılarla karşılaşıldığını, 2016'da ise döviz manipülasyonlarının gündeme geldiğini anlatan Erdem; LNG, doğal gaz ve petrol depolama, arama faaliyetleri, maden tetkikleri ve sondaj filosu oluşturulmasına yönelik adımların bu süreçte öne çıktığını söyledi.

Erdem, Albayrak'ın sondaj gemilerinin alınmasına ilişkin geçmişte yaptığı bir konuşmayı da aktardı:

"Bu gemileri yapamazsınız, yapsanız alamazsınız, alsanız çalıştıramazsınız, çalıştırsanız petrol bulamazsınız, bulsanız çıkaramazsınız, çıkarsanız satamazsınız."

Bu itirazlara rağmen gemilerin alındığını ve sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Erdem, Karadeniz'deki doğal gaz ile Gabar'daki petrolün, atılan adımların sonuçları olduğunu ifade etti.