Berat Albayrak’a saldırıların şifreleri! IMF’den Londra’ya kirli hat
Enerjide bağımsızlık adımları, altın rezervlerini güçlendiren kararlar ve Londra merkezli spekülatörlere karşı swap hamlesi… Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Berat Albayrak’ın neden yeniden hedef alındığını A Haber’de değerlendirdi. Albayrak’ın bakanlık dönemlerinde aldığı millî kararların içeride ve dışarıda bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Erdem, “Londra merkezli spekülatörlerin kasaları eritildi, onların hortumları kesildi” dedi.
Fon soruşturması üzerinden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alınmasına ilişkin A Haber'de konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, tartışmaların arkasında enerji ve finans alanında atılan adımlardan duyulan rahatsızlığın bulunduğunu söyledi.
Albayrak'ın 2015-2020 yılları arasında kabinede görev yaptığını hatırlatan Erdem, üç yıllık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iki yıllık Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde alınan kararların sonuçlarının bugün daha belirgin görüldüğünü vurguladı.
Erdem, değerlendirmesinin merkezine şu sözleri koydu:
"Hem enerjide hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde aldığı millî kararlar, millî duruş aslında birilerini çok rahatsız etti."
LONDRA'DAKİ KAZANÇ KAPISINA SWAP ENGELİ
Albayrak dönemindeki en önemli finansal adımlardan birinin swap kısıtlamaları olduğunu belirten Erdem, Londra merkezli spekülatörlerin Türk lirası üzerinden kurdukları mekanizmayı anlattı.
Erdem, ellerinde bulunmayan Türk lirasıyla Türkiye'de döviz talebi oluşturan çevrelerin, kuru yükselttikten sonra satış yaparak kazanç sağladığını ve kaynakları yurt dışına taşıdığını söyledi.
"Bu ülkenin kaynaklarını Londra'ya, Hong Kong'a, o merkezlere götürüyorlardı. Bu swapları kısıtladı Sayın Albayrak ve bütün bunlar aslında Türkiye düşmanlarını ona da düşman etti" diyen Erdem, alınan önlemlerin oluşturduğu rahatsızlığı şöyle ifade etti:
"Londra merkezli spekülatörlerin kasaları eritildi, onların hortumları kesildi. Bu da büyük bir rahatsızlığa yol açtı."
"YAPAMAZSINIZ" DEDİKLERİ GEMİLER SAHAYA İNDİ
Enerjideki dönüşümün temelinde 2017'de açıklanan Millî Enerji ve Maden Politikası'nın bulunduğunu belirten Erdem, dönemin şartlarını hatırlattı.
2015'te Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından doğal gaz konusunda sıkıntılarla karşılaşıldığını, 2016'da ise döviz manipülasyonlarının gündeme geldiğini anlatan Erdem; LNG, doğal gaz ve petrol depolama, arama faaliyetleri, maden tetkikleri ve sondaj filosu oluşturulmasına yönelik adımların bu süreçte öne çıktığını söyledi.
Erdem, Albayrak'ın sondaj gemilerinin alınmasına ilişkin geçmişte yaptığı bir konuşmayı da aktardı:
"Bu gemileri yapamazsınız, yapsanız alamazsınız, alsanız çalıştıramazsınız, çalıştırsanız petrol bulamazsınız, bulsanız çıkaramazsınız, çıkarsanız satamazsınız."
Bu itirazlara rağmen gemilerin alındığını ve sondaj faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini belirten Erdem, Karadeniz'deki doğal gaz ile Gabar'daki petrolün, atılan adımların sonuçları olduğunu ifade etti.
KAYNAKLARA UZANAN ELLERE KARŞI MİLLî FİLO
Erdem, uluslararası şirketlerin geçmişte arama faaliyeti gerekçesiyle Türkiye'nin kaynaklarına yöneldiğini savunarak, millî gemilerle yürütülen çalışmaların enerji bağımsızlığı açısından önem taşıdığını söyledi.
Bölgedeki çatışmalar ve enerji arayışlarının, yıllar önce alınan kararların stratejik değerini ortaya koyduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:
"Etrafımız ateş çemberi. Herkes enerji diye yana yakıla enerji arıyor. Türkiye kendi millî gemileriyle, kendi dışa bağımlılığını azaltarak bugün 85 bin varil günlük petrol çıkartıyor Gabar'da."
Gabar'daki günlük üretimin 2027'de 100 bin varile çıkacağını söyleyen Erdem, diğer sahalarla birlikte 200 bin varile ulaşabilecek bir potansiyele işaret etti. Karadeniz'den gelen doğal gazın da bu tabloyu tamamladığını belirtti.
GÜNEŞTEN RÜZGâRA BUGÜN SONUÇ VEREN KARARLAR
Millî Enerji ve Maden Politikası'nın yalnızca petrol ve doğal gazdan ibaret olmadığını anlatan Erdem, hidroelektrik santralleri, güneş ve rüzgâr yatırımlarına da dikkat çekti.
Türkiye'nin güneş ve rüzgâr bakımından zengin olduğunu belirten Erdem, Şanlıurfa'da yol boyunca gördüğü güneş panellerini örnek gösterdi. Daha önce Almanya ve Hollanda'da karşılaşılan yatırımların Türkiye'de yaygınlaştığını, farklı sektörlerden şirketlerin de rüzgâr enerjisine yöneldiğini söyledi.
LNG anlaşmaları ve nükleer enerji hamlesini de aynı stratejinin parçaları olarak değerlendiren Erdem, Akkuyu üzerinden şu mesajı verdi:
"O gün temelleri atılan o millî enerji politikasının meyveleri bugün alınıyor aslında. Bu birilerini rahatsız ediyor."
ALTINDA STRATEJİK HAMLE: REZERVLERİ GÜVENCEYE ALAN ADIM
Albayrak dönemindeki altın politikasına ayrı bir parantez açan Erdem, ülke rezervlerine 350 ton altın katıldığını ve rezervin 791 tona çıkarıldığını söyledi.
Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yurt dışındaki altınlarını geri getirme çabalarına değinen Erdem, kaynakların ülkenin kontrolünde bulunmasının kriz ve savaş dönemlerinde daha büyük önem kazandığını vurguladı.
Merkez bankalarının altın alımlarına yönelmesinin de bu stratejik önemi gösterdiğini belirten Erdem, Albayrak dönemindeki kararların değerinin bugünkü gelişmelerle daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
"DİZ ÇÖKSÜN" BEKLENTİSİNE KARŞI BÜYÜME
Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminin pandemiyle kesiştiğini hatırlatan Erdem, Türkiye'nin sağlık ve ekonomi alanında çökmesini bekleyen çevrelerin beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.
Türkiye'nin salgın döneminde büyüyen iki ülkeden biri olduğunu belirten Erdem, esnafın, tüccarın, sanayicinin ve ihracatçının ayakta kalması için alınan tedbirlere dikkat çekti.
"Tek hane enflasyon, tek hane faizle bir denge kuruldu ekonomide" diyen Erdem; rezervlerin, üretim ve ticaret kesimlerinin döviz ihtiyacının karşılanmasında rol oynadığını anlattı. Kısa çalışma ödeneği, esnafa ve vatandaşlara verilen karşılıksız destekleri de hatırlatan Erdem, bu uygulamaların pandeminin etkilerini sınırladığını savundu.
FON SORUŞTURMASINDAN ALBAYRAK'A UZANAN TARTIŞMA
Fon soruşturmasının Meclis, adliye ve teknik boyutlarıyla sürdüğünü belirten Erdem, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini söyledi.
Buna rağmen tartışmanın "128 milyar dolar" iddialarına ve altı yıldır aktif siyasetten uzak, vakıf çalışmalarıyla ilgilenen Albayrak'a taşındığını belirten Erdem, daha önce yanıtlanan suçlamaların yeniden gündeme getirildiğini ifade etti.
Erdem, söz konusu iddiaların Merkez Bankası verileriyle yanıtlandığını ve Anayasa Mahkemesi kararıyla da hukuken çürütüldüğünü savunarak, aynı söylemlerin tekrar edilmesini "aynı merkezden yazılan" bir senaryonun parçası olarak değerlendirdi.
Albayrak'ın avukatı Göktaş'ın açıklamalarını da hatırlatan Erdem, ortaya atılan iddiaları "gülünç ve safsata" olarak nitelendirdi.
"MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"
Erdem'e göre Albayrak'ın yeniden hedef alınmasının üç temel nedeni bulunuyor: Başkan Erdoğan'ın fon soruşturmasındaki kararlı tutumu, belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını perdeleme çabası ve Albayrak döneminde atılan millî adımlardan duyulan rahatsızlık.
Erdoğan'ın, "Biz millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana asla sahip çıkmayız" sözünü hatırlatan Erdem, muhalefetin beklediği karşılığı bulamadığını savundu.
Uşak, Manavgat ve İstanbul'daki olaylara atıfta bulunan Erdem, "Bu iftiralarla maalesef perdeleyemezsiniz, örtemezsiniz" dedi. İki bakana yönelik suçlamaların da hızla yalanlandığını söyleyen Erdem, buna rağmen özür gelmediğini belirtti.
"BİRİLERİNİN CANI YANMIŞSA DOĞRU İŞLER YAPILMIŞ"
Albayrak dönemindeki uygulamaların sonuçları görüldükçe değerinin daha iyi anlaşıldığını belirten Erdem, hedef alınmasıyla icraatları arasında bağlantı kurdu.
Erdem, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:
"Bir taraftan kıymeti anlaşılıyor, bir taraftan da saldırı. İkisini düşündüğün zaman sebebini anlıyorsun bu saldırıların. Demek ki doğru işler yapmış. Birilerinin canı yanmışsa eğer Türkiye düşmanlarının, doğru işler yapılmış. Zaten doğru işler yapıldığı da bugün geldiğimiz noktada hem enerjide hem finansta görülüyor."