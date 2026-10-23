A Haber’e tehdit savuran Özel’e skandal dosyaları hatırlatıldı! Baklava kutusundan, rüşvet çarkına ne ararsan var
Özgür Özel'in A Haber'i, "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada haberlerine devam edemezsin" diyerek tehdit etmesi büyük tepki topladı. Haberciler, Özel'e "Binayı mı basacaksınız, polise mi saldıracaksınız?" diye çıkıştı.
Özgür Özel, yine yalana, iftiraya ve tehdide sığındı. CHP ve Yeni Partili belediyelerdeki yolsuzlukları örtmek için dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştı. Önceki akşam bir mitingde A Haber'i hedef gösterdi.
Kendisinin sokak çağrılarını haber yapan kanala tehditler savurdu. "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" dedi.
Özel'in millî basını hedef alan skandal açıklamalarına tepki gösteren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Uzaya da çıksanız biz haber yaparız!" dedi. Karataş, "Sayın Özel'e soruyorum: Asrın yolsuzluğu dediğimiz İBB ile ilgili çarşaf çarşaf belgeler ve dosyaları konuşuyoruz. Bir tanesine itirazın var mı? Biz hep belgeyle konuşuyoruz" dedi.
HİÇ BARIŞÇIL DEĞİL
Av. Hadi Dündar, "Sokağa davet ettiğiniz insanlar baltalarla ve asitlerle polise saldırılıyorsa, iş yerlerini yakıp yağmalıyorsa burada barışçıl bir haktan bahsedilemez" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" dedi.
Baklava kutuları, havlu ve yüz milyarlarca liralık rüşvet skandalına batan CHP ile Yeni Parti, hesap vermek yerine iftira ve kaos siyasetini sürdürüyor. Tetikçileri üzerinden hedef gösteriyor, sokaklarda kaos çağrısı yapıyor, yolsuzlukları duyuran millî medyayı tehdit ediyor.
İFTİRAYI BIRAKIN, SOYGUNA BAKIN!
Türkiye, CHP'li belediyelerin yolsuzluk skandalları ile sarsılıyor. Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerden ilçelere kadar uzanan ve yüz milyarlarca lirayı aşan vurgunlar mahkemelere taşındı. CHP ve Yeni Parti, hesap vermek yerine yalan ve iftira siyasetiyle ayıplarını gizlemeye çalışıyor.
FETÖ İLE KİRLİ İTTİFAK
CHP ve Yeni Partililerin yalanlarına en büyük desteği FETÖ'nün firari teröristi Cevheri Güven verdi.
İki partiden isimler, yapay zekâ ile oluşturulan çarpık ve tutarsız şemalarla yalanlarına ortak arıyor. Kendi saflarında yer alan başkanların skandallarını görmezden geliyor. Ancak bu iftiralar balya balya paraları, bavullarda taşınan dolarları, kirli rüşvet trafiğini örtmeye yetmiyor.
Yeni Partili Ümit Özlale, fon üzerinden bakanlara attığı iftira yalanlandı, rezil oldu. Özür dilemek yerine CHP'li Faik Öztrak'la yeni iftiraları tedavüle soktu. Özgür Özel ise iftiracıları savunup sokak çağrısı yaptı. A Haber'i hedef aldı.
IMF ÇANTACISI
2001 krizinde banka batışlarının sorumlularından olan Faik Öztrak, otel odalarında IMF temsilcileriyle gizli pazarlıklarda yakalanmıştı.
HEPSİ SİZİN ESERİNİZ!
CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, otelde havluyla basılmıştı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sevgilisi ile yaptığı yazışmalarda, "Ben yürüyen parayım bebeğim" dediği ortaya çıkmıştı.
Haber: Barış Savaş