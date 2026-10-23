Özgür Özel, yine yalana, iftiraya ve tehdide sığındı. CHP ve Yeni Partili belediyelerdeki yolsuzlukları örtmek için dikkatleri başka yönlere çekmeye çalıştı. Önceki akşam bir mitingde A Haber'i hedef gösterdi.

Kendisinin sokak çağrılarını haber yapan kanala tehditler savurdu. "Biz sokağa çağrı yaparsak, sen öyle orada o yalan haberlerine devam edemezsin" dedi.

Özel'in millî basını hedef alan skandal açıklamalarına tepki gösteren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Uzaya da çıksanız biz haber yaparız!" dedi. Karataş, "Sayın Özel'e soruyorum: Asrın yolsuzluğu dediğimiz İBB ile ilgili çarşaf çarşaf belgeler ve dosyaları konuşuyoruz. Bir tanesine itirazın var mı? Biz hep belgeyle konuşuyoruz" dedi.

HİÇ BARIŞÇIL DEĞİL

Av. Hadi Dündar, "Sokağa davet ettiğiniz insanlar baltalarla ve asitlerle polise saldırılıyorsa, iş yerlerini yakıp yağmalıyorsa burada barışçıl bir haktan bahsedilemez" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Özgür Özel'e tepki gösterdi. "Rüşvet çarkının güçlü temsilcisi Özgür Özel, kaybolan siyasi itibarını A Haber'i tehdit ederek düzeltemezsin" dedi.

Baklava kutuları, havlu ve yüz milyarlarca liralık rüşvet skandalına batan CHP ile Yeni Parti, hesap vermek yerine iftira ve kaos siyasetini sürdürüyor. Tetikçileri üzerinden hedef gösteriyor, sokaklarda kaos çağrısı yapıyor, yolsuzlukları duyuran millî medyayı tehdit ediyor.

İFTİRAYI BIRAKIN, SOYGUNA BAKIN!

Türkiye, CHP'li belediyelerin yolsuzluk skandalları ile sarsılıyor. Başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerden ilçelere kadar uzanan ve yüz milyarlarca lirayı aşan vurgunlar mahkemelere taşındı. CHP ve Yeni Parti, hesap vermek yerine yalan ve iftira siyasetiyle ayıplarını gizlemeye çalışıyor.