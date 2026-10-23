ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİYE VERDİĞİ ZARARI ARŞİVE KAYDETTİK



Özgür Özel ve ekibinin ayrılık sonrasında hakarete varan açıklamalar yaptığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin bir kan davasına dönüştürüldüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin kayyum kararının ardından genel merkeze verdikleri zararın, duvarlara yazılan hakaret ve küfürlerin tüm görüntülerinin tek tek çekilerek parti arşivine kaldırıldığını açıkladı.