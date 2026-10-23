CHP'den Yeni Parti'ye aktarılan 5 milyon TL için resmi ihtar: Kemal Kılıçdaroğlu paranın iadesini istedi
Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin Yeni Parti'ye geçerken CHP grup hesabından aktarıldığı öne sürülen 5 milyon 100 bin liranın iadesi için resmi ihtar çekildiğini bildirdi. İşlemin ahlaki olmadığını ve Sayıştay denetiminde sorun çıkarabileceğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, paranın iade edilmemesi halinde suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Özgür Özel ve ekibinin CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti'ye transfer edilen parti kasasındaki paranın peşine düştü.
Yeni Parti'nin kuruluşundan bir gün önce, 23 Temmuz'da Özgür Özel tarafından imzalanan belge doğrultusunda CHP grup hesabında biriken 5 milyon liranın usulsüz banka talimatıyla Yeni Parti saflarına geçecek milletvekillerine dağıtıldığı iddia edildi. CHP'li milletvekillerinin bilgisi dışında hazırlandığı belirtilen talimat yazısıyla Özel ile hareket eden vekillerin hesabına ayrı ayrı 57 bin lira yatırıldığı tespit edildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: PARANIN İADESİNİ İSTEDİK
"Mutlak butlan" kararının ardından yeniden koltuğa otran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gazeteci Melik Yiğitel'in aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP'den ayrılırken Yeni Parti'ye aktardığı 5 milyon 100 bin liranın iadesi için resmi ihtar çektiklerini duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"CHP'nin bankadaki hesabını tasfiye etmişler. Bu hiç ahlaki değil ve ciddi bir sıkıntı. Kendilerine bir yazı yazdık ve paranın iadesini istedik. İmza yetkisini siz kendi çıkarınız için başka amaçla kullanıyorsunuz bu hiç ahlaki değil, doğru da değil. Aksi halde Sayıştay denetiminden de başka sorunlar çıkar ve bize hazineden gelecek olan para kesilebilir."
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK
İhtar hamlesinin sonuç vermemesi ve Yeni Parti'nin parayı iade etmemesi durumunda Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel ve ekibi hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
ÖZEL VE EKİBİNİN PARTİYE VERDİĞİ ZARARI ARŞİVE KAYDETTİK
Özgür Özel ve ekibinin ayrılık sonrasında hakarete varan açıklamalar yaptığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sürecin bir kan davasına dönüştürüldüğünü ifade etti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin kayyum kararının ardından genel merkeze verdikleri zararın, duvarlara yazılan hakaret ve küfürlerin tüm görüntülerinin tek tek çekilerek parti arşivine kaldırıldığını açıkladı.