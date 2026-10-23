Eski eşi Sinan Akçıl ile barıştığı yönündeki iddialara Burcu Kıratlı son noktayı koydu: "Bu haberler hayatımdakilere saygısızlık"
Önceki gün alışveriş yaparken görüntülenen Burcu Kıratlı, eski eşi Sinan Akçıl ile sürekli barıştıkları yönünde çıkan haberlere sitem etti. Ayrılmalarının üzerinden dört yıl geçtiğini belirten Kıratlı, "Sinan'ın yeni şarkısı çıkacak, çok başarılı olacağına eminim. Aramız kötü değil ama bu haberler hayatımdaki kişiye ve gelecekte gireceklere saygısızlık oluyor. Zaman geçtikçe eski eşten arkadaş olunabiliyormuş" diyerek ünlü müzisyenle aralarındaki ilişkinin sadece arkadaşlık boyutunda kaldığını net bir dille ifade etti.
Burcu Kıratlı, önceki gün Florentia Village İstanbul'da görüntülendi.
TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre sıcak havayı fırsat bilen oyuncu, gün boyu alışveriş yaptı. Tarzıyla dikkat çeken Kıratlı, yemek molasının ardından alışveriş yapmaya devam etti.
"BİR SAAT BAKIP ÇIKARIM DEMİŞTİM"
Keyifli olduğu gözlenen oyuncu, "Burası çok eğlenceli. Türkiye; turizm sektörü ve yurt dışından gelen misafirler için harika bir ağırlama mekanı... Burayı gezerken sanki Milano sokaklarındaymışım gibi hissettim, üstelik outlet fiyatlarıyla... Çok keyifliydi. 'Bir saat bakıp çıkarım' demiştim ama hiç gidesim yok. Normal mağazalarda bulamadığım ürünleri de burada rahatlıkla bulabiliyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇANTA TAKINTIM VAR"
Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili konuşan Kıratlı, şunları söyledi:
"Ayakkabı ve çanta takıntım var. Güzel bir giyinme odam var. Ben, kişinin sadece kendine yakışanı giymesi taraftarıyım. Sırf moda diye asla bir şeyi giymem. Son trendleri takip ediyorum tabii ki... Siyah renk ise benim olmazsa olmazımdır."
"ZAMAN GEÇTİKÇE OLABİLİYORMUŞ"
Sinan Akçıl ile sürekli barıştığı yönünde çıkan haberlere sitem eden Kıratlı, "Ayrılalı neredeyse dört yıl oldu, artık gerçekten yeter. Yeni şarkısı çıkacak, çok başarılı olacağına eminim. Aramız kötü değil, aksi bir durum zaten söz konusu olamaz. Ancak bu tür haberler hayatımdaki kişiye, hayatıma girmiş olanlara ya da gelecekte gireceklere saygısızlık oluyor. Daha önce 'Eski eşten asla arkadaş olmaz' demiştim ama zaman geçtikçe olabiliyormuş" diye konuştu.