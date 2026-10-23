"Ayakkabı ve çanta takıntım var. Güzel bir giyinme odam var. Ben, kişinin sadece kendine yakışanı giymesi taraftarıyım. Sırf moda diye asla bir şeyi giymem. Son trendleri takip ediyorum tabii ki... Siyah renk ise benim olmazsa olmazımdır."

"ZAMAN GEÇTİKÇE OLABİLİYORMUŞ"

Sinan Akçıl ile sürekli barıştığı yönünde çıkan haberlere sitem eden Kıratlı, "Ayrılalı neredeyse dört yıl oldu, artık gerçekten yeter. Yeni şarkısı çıkacak, çok başarılı olacağına eminim. Aramız kötü değil, aksi bir durum zaten söz konusu olamaz. Ancak bu tür haberler hayatımdaki kişiye, hayatıma girmiş olanlara ya da gelecekte gireceklere saygısızlık oluyor. Daha önce 'Eski eşten asla arkadaş olmaz' demiştim ama zaman geçtikçe olabiliyormuş" diye konuştu.