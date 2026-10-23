İngiltere’den kriz alarmı: Hükümetten 3 günlük acil durum deposu çağrısı
İngiltere hükümeti derinleşen iklim krizi, teknolojik kırılganlıklar ve başta Rusya olmak üzere "düşman devletlerin" altyapılara yönelik hibrit savaş tehditlerine karşı kapsamlı bir "Hazır Ol" kampanyası başlattı. Vatandaşlardan olası elektrik kesintileri, siber saldırılar veya doğal afetlere karşı evlerinde en az 72 saat yetecek kadar su, gıda, nakit para ve acil durum malzemesi stoklamaları istendi.
İngiltere hükümeti, artan iklim krizi, teknolojik bağımlılıklar ve Rusya tehdidi karşısında vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni bir "Hazır Ol" kampanyası başlattı.
ÜÇ GÜNLÜK STOK ÇAĞRISI
Hükümetin yeni yönergelerine göre her İngiliz vatandaşına, hanelerin hava koşulları, siber saldırılar veya diğer ciddi durumlardan sağ çıkabilmesini sağlamak amacıyla dokuz litreye kadar şişelenmiş su ve üç günlük yiyecek stoklaması çağrısında bulunuluyor.
"Hazır Ol" kampanyasının iklim krizinin etkisi, teknolojik bağımlılık ve düşman devletlerinin tehditlerine yönelik artan endişe karşısında insanları 72 saat yetecek kadar malzeme stoklamaya ikna etmeyi amaçladığı belirtiliyor.
BAKANLAR TEK TEK UYARDI
İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis "Bu tavsiyeye uyabilecek olanlar uymalı." dedi ve bunun "ulus olarak dirençlerini artırmak" için önemli bir adım olduğunu belirtti.
"DÜŞMAN GÜÇLERE" KARŞI ÖNLEM
Savunma Bakanı Wes Streeting ise İngiltere'nin Rusya veya diğer "düşman güçler" tarafından günlük altyapıyı hedef alan "devlet destekli terörizm" tehdidine de hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
İnsanlara evlerinde bol miktarda battaniye ve nakit para, ilk yardım çantası, pilli el feneri ve kurmalı FM radyo bulundurmaları tavsiye ediliyor. Kişi başı günde üç litre içme suyu depolanması gerektiği ve yemek pişirmek ve yıkamak için de daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
İngiliz hükümeti ağustos ayında İngiliz vatandaşlarına konserve yiyecek stoklamaları yönünde uyarıda bulunulacağını belirtmişti ancak Kabine Ofisi'nin "Hazır Olun" kampanyasının daha spesifik olduğu belirtiliyor. Bunu sosyal medya ve radyoda bir reklam kampanyası takip edecek.
Üç günlük erzak stoku oluşturmak, hane halkları için gerçekçi ve pratik bir öneri olarak değerlendiriliyor ve bu durumun, İngiltere'yi Fransa, İrlanda Cumhuriyeti ve Hollanda ile aynı seviyeye getirerek insanlara ciddi aksaklıklara nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunmalarını sağlayacağı belirtiliyor.
OCAKTA ON BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALMIŞTI
İngiltere hükümeti, ocak ayında on binlerce evi elektriksiz bırakan Goretti Fırtınası gibi şiddetli hava koşulları, 2027'de gıda ve enerji sistemlerini tehdit etmesi beklenen "süper El Niño" riski ve son olarak PHP güvenlik açığı nedeniyle 32 hükümet sitesinin kapatılmasıyla beliren teknolojik altyapı kırılganlıkları karşısında, kış fırtınası sezonu öncesinde halkın acil durumlara hazırlıklı olmasını amaçlayan kılavuzunu devreye soktu.
HİBRİT SAVAŞA KARŞI UYARI
İngiltere; Avrupa'daki dev elektrik kesintileri, denizaltı kabloları ile tedarik zincirlerini hedef alan Rus kökenli siber ve fiziksel sabotaj tehditleri nedeniyle halkı hibrit savaşa karşı uyarıyor. Artan altyapı riskleri karşısında hükümet, 1980'lerdeki nükleer savaş rehberinden bu yana en kapsamlı kamuoyu bilgilendirme kampanyalarından birini başlatmış durumda.