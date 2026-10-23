Hükümetin yeni yönergelerine göre her İngiliz vatandaşına, hanelerin hava koşulları, siber saldırılar veya diğer ciddi durumlardan sağ çıkabilmesini sağlamak amacıyla dokuz litreye kadar şişelenmiş su ve üç günlük yiyecek stoklaması çağrısında bulunuluyor.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis. Fotoğraf: AA

BAKANLAR TEK TEK UYARDI

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis "Bu tavsiyeye uyabilecek olanlar uymalı." dedi ve bunun "ulus olarak dirençlerini artırmak" için önemli bir adım olduğunu belirtti.

"DÜŞMAN GÜÇLERE" KARŞI ÖNLEM

Savunma Bakanı Wes Streeting ise İngiltere'nin Rusya veya diğer "düşman güçler" tarafından günlük altyapıyı hedef alan "devlet destekli terörizm" tehdidine de hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

İnsanlara evlerinde bol miktarda battaniye ve nakit para, ilk yardım çantası, pilli el feneri ve kurmalı FM radyo bulundurmaları tavsiye ediliyor. Kişi başı günde üç litre içme suyu depolanması gerektiği ve yemek pişirmek ve yıkamak için de daha fazla suya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

İngiliz hükümeti ağustos ayında İngiliz vatandaşlarına konserve yiyecek stoklamaları yönünde uyarıda bulunulacağını belirtmişti ancak Kabine Ofisi'nin "Hazır Olun" kampanyasının daha spesifik olduğu belirtiliyor. Bunu sosyal medya ve radyoda bir reklam kampanyası takip edecek.

Üç günlük erzak stoku oluşturmak, hane halkları için gerçekçi ve pratik bir öneri olarak değerlendiriliyor ve bu durumun, İngiltere'yi Fransa, İrlanda Cumhuriyeti ve Hollanda ile aynı seviyeye getirerek insanlara ciddi aksaklıklara nasıl hazırlanacakları konusunda tavsiyelerde bulunmalarını sağlayacağı belirtiliyor.