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İftiracı Özlale ağzındaki baklayı çıkardı! Berat Albayrak’a yönelik yalanlarına “Elimize gelen bilgileri değerlendirdik” itirafı

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale, Berat Albayrak’a yönelik iftiraları sorulunca adeta ağzındaki baklayı çıkardı. “Elimize gelen bilgileri değerlendirdik” sözleriyle iddialarının dayanağını kendi ağzıyla ortaya koyan Özlale, yalanları ifşa edilmesine rağmen özür dilemedi. Köşeye sıkışınca da “Soru sordum” bahanesine sarıldı.

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İftiracı Özlale ağzındaki baklayı çıkardı! Berat Albayrak’a yönelik yalanlarına “Elimize gelen bilgileri değerlendirdik” itirafı

Fon soruşturması kapsamında ortaya attığı tüm iddialar yalan çıkan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, son olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında bir dizi iftiraya sarıldı.

Albayrak'ın avukatının bu iddiaları çürüten, konuyu yargıya taşıyacağını belirten açıklamasına karşın Özlale, özür dilemek yerine daha önce yaptığı gibi yine iftiralarına devam edip "Soru sordum" dedi.

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İFTİRALARI SORULDU

Özlale'nin de aralarında bulunduğu Yeni Parti Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri dün basınla sohbet etti. Özlale'ye burada ortaya attığı iftiraları soruldu.

Ancak Özlale, yaptığı açıklamaları işaret ederek soru sorduğunu belirtti. Oysa Özlale, önceki açıklamalarında kesin ifadelerle eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ismini işaret etmişti.

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"SORU SORDUM" BAHANESİ

Özlale, "Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ilişkiler ağını ifade ettiğim için mahkemeye verileceğim söylendi. Tabii ki versin. Soru sorduğumuz için böyle. Ayrıca kendine ait kanallarda vatan haini ilan edildim. Biz elimize gelen bilgileri değerlendirdik. Ve mahkemeye verildik" dedi.

Özlale, eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a yönelik olarak, "Bu çevrenin Berat Albayrak dönemiyle bağlantıları açıklığa kavuşturulmalıdır" ifadelerini kullanarak açıkça hedef göstermiş ve suçlamıştı.

Oysa soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan Albayrak, 2 yıl görev yaptıktan sonra 2020'de görevinden ayrılmıştı.

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KASITLI VE İYİ NİYETTEN UZAK DEZENFORMASYON

Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, yaptığı açıklama ile Berat Albayrak'ın kamuoyuna yansıyan fon soruşturmasıyla doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının bulunmadığına dikkat çekti. Faik Öztrak, Ümit Özlale gibi isimlerin iddialarını "kasıtlı ve iyi niyetten uzak şekilde servis edilen, dezenformasyon niteliğindeki asılsız beyanlar" olarak değerlendiren Göktaş, "Fon soruşturmasında bahsi geçen işlemler 2024-2026 dönemine aittir. Sayın Berat Albayrak'ın 2020 yılında görevinden ayrılmasının üzerinden altı yıl geçmiş olup, bu süre zarfında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üç farklı isim üstlenmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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