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Böbrek hastaları dikkat

Uzmanlar kronik böbrek hastalığı olanları uyarıyor. Doktorlarına danışarak oruç tutmaları gerektiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Mart 2024 Güncelleme 26 Mart 2024, 07:01
Böbrek hastaları dikkat

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Kronik hastalığı bulunanların, Ramazan ayında sağlığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Nefroloji Uzm. Dr. Mehmet Büyükbakkal, özellikle böbrek hastalarını uyarıyor. Kronik böbrek rahatsızlığı olanların oruç tutmak için doktoruna danışması gerektiğini söylüyor.

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"Her hastanın özellikleri farklıdır, hastalara oruç konusunda bireysel yaklaşmak gerekir. Uzun süreli açlık ve susuzluk böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Böbrek taşı olan hastalar, böbrek yetmezliği olan hastalar, diyaliz hastaları, düzenli ilaç alması ve diyet yapması gereken kalp yetmezliği hastaları ve diyabet hastalarının oruç tutması böbrek fonksiyonlarını olumsuz yönde etkiler. Bilinen böbrek hastalığı olup oruç tutmak isteyen bireylerin her Ramazan ayı öncesi mutlaka doktorları ile görüşmeleri ve ona göre oruç tutup tutmayacaklarına karar vermeleri önerilmektedir" diyor.

Sürekli su içmesi gerekmeyen, tek veya iki ilaç kullanan, böbrek yetmezliği olmayan ve kan basınçları kontrol altında olan hastaların doktorlarının onaylarını almak koşuluyla oruç tutabileceğini belirtiyor.

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