Toprak’tan üç podyum başarısı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'da yapılan ikinci ayağının ikinci yarışını üçüncü sırada tamamladı. Barcelona'da gerçekleştirilen ikinci günün superpole yarışını, son turun son virajında yaptığı atakla ilk sırada tamamlamayı başaran Razgatlıoğlu, ikinci yarışa pole pozisyonunda başladı. Yarışı üçüncü sırada bitiren Razgatlıoğlu, İspanya hafta sonunda üç podyum başarısı gösterdi. Yarışta Aruba Ducati'den Alvaro Bautista birinci olurken, aynı takımdan İtalyan Nicolo Bulega ise ikinci oldu.

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