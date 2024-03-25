PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Diyabetlilere şeker gibi uyarı

Oruç, kan şekeri dengesini bozuyor. Uzmanlar diyabetlileri uyarıyor: İlaçları ihmal etmeyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mart 2024 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:00
Diyabetlilere şeker gibi uyarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayında kronik hastalığı olanların sağlığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, özellikle diyabet yani şeker hastalarını uyarıyor. Kontrol altında olan diyabetlilerin doktorlarıyla iletişim halinde oldukları süre boyunca oruç tutabileceklerini belirtiyor. "Kronik rahatsızlığı olan hastalar, Tip-1 diyabet olup düzenli insülin kullanan, Tip-2 diyabet olup hem insülin kullanan hastalar ve tansiyonu kontrol altında olmayan hastaların oruç tutması kendi hastalıklarının daha kötüye götürecektir. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor" bilgisini veriyor. İlaç kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Solmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: İlaçlardan yana bir aksaklık söz konusu olmuyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Eğer bundan yana sıkıntı yaşanıyorsa aralıklı oruç tutulabilir. O da tek bir şartla, ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Doktorların dediği yeme ve içme, egzersizleri uygun bir şekilde yapmalılar.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırına uzandı
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
Türk Telekom
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Galatasaray’ın 10 numarası Dries Mertens’e şok talip! 2 kulüp pusuda bekliyor...
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
Belçika’da PKK’lı teröristlerden alçak provokasyon! Türk vatandaşlar kalleşlere sokakları dar etti | Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
Cumhur’un İBB adayı 31 Mart zaferi sonrası ilk ne yapacak? | Murat Kurum canlı yayında açıkladı! Anketler biz kazanacağız diyor
AK Parti’nin seçim broşürünü dağıtan Ramazan amcaya yapılan saldırıda yeni detaylar! Hepsi CHP Maltepe Teşkilatı’na üye çıktı
CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar’dan ırkçı sözler: Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul’da zaferin işaret fişeğini attı: 31 Mart bayram olacak, fetret devri bitiyor
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Ali Cengiz oyunu! Sarıyer’de yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villasını mal beyanında göstermediği ortaya çıktı
SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son sağlık durumu...
SON DAKİKA