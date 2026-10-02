Belçika üçüncü golünü 76. dakikada buldu. Charles De Ketelaere'nin hazırladığı pozisyonda Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku fileleri havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda farkı artırdı. 59. dakikada Youri Tielemans'ın pasında Kevin De Bruyne ikinci kez ağları havalandırdı ve Belçika'yı 2-0 öne geçirdi.

DE BRUYNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Belçika karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Dodi Lukebakio'nun hazırladığı pozisyonda Kevin De Bruyne fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Belçika soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Türkiye, Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika deplasmanından da puan çıkaramadı.

Türkiye ilk devreyi 1-0 geride kapattı (Fotoğraf: AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

7' Belçika tehlikeli geldi

Belçika, sol kanattan Godts ile etkili geldi. Ceza sahasına giren Godts şut açısı ararken savunmamız zamanında araya girerek tehlikenin büyümesini önledi.

10' GOL | Belçika 1-0 Türkiye

Belçika, Kevin De Bruyne'nin golüyle öne geçti. Lukebakio ile yaptığı verkaçın ardından merkezden ceza sahasına giren De Bruyne, hafif sağ çapraza yöneldi.

Belçikalı yıldız, sağ ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi.

19' Abdülkerim kafayla yokladı

Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Arda Güler ortasını yaptı. Ceza sahasında yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27' Lammens, Arda Güler'e geçit vermedi

Türkiye bir kez daha gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak şutunu çekti ancak kaleci Senne Lammens gole izin vermedi.

31' Merih'in kafasını Lammens çıkardı

Türkiye, paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından önemli bir fırsat yakaladı. Arda Güler'in sol iç kulvardan yaptığı ortada arka direkte yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunu kaleci Senne Lammens çıkardı.

43' Merih mutlak fırsatı kaçırdı

Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı. Belçika savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahasının sağ çaprazından yerden sert bir orta yaptı.

Kaleciyi geçen topa ceza sahasının sol çaprazında boş durumda bulunan Merih Demiral gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Belçika 1-0 Türkiye

Karşılaşmanın ilk yarısı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 10. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Türkiye, Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler ve Merih Demiral ile önemli fırsatlar yakalasa da beraberlik golünü bulamadı.