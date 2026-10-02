Uluslar Ligi'nde bir darbe daha! A Milli Takım Belçika'ya da mağlup
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’taki üçüncü maçında Belçika’ya 3-0 mağlup oldu. Maurice Dufrasne Stadyumu’nda oynanan ve ATV’den canlı yayınlanan karşılaşmada Belçika’nın gollerini Kevin De Bruyne (2) ve Romelu Lukaku kaydetti. Arda Güler gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Mücadelede atılan goller haberimizde.
Türkiye, Fransa ve İtalya yenilgilerinin ardından Belçika deplasmanından da puan çıkaramadı.
DE BRUYNE PERDEYİ AÇTI
Belçika karşılaşmanın 10. dakikasında öne geçti. Dodi Lukebakio'nun hazırladığı pozisyonda Kevin De Bruyne fileleri havalandırarak skoru 1-0 yaptı. İlk yarıda başka gol olmadı ve Belçika soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
DE BRUYNE BİR KEZ DAHA SAHNEDE
Ev sahibi ekip ikinci yarıda farkı artırdı. 59. dakikada Youri Tielemans'ın pasında Kevin De Bruyne ikinci kez ağları havalandırdı ve Belçika'yı 2-0 öne geçirdi.
LUKAKU SKORU BELİRLEDİ
Belçika üçüncü golünü 76. dakikada buldu. Charles De Ketelaere'nin hazırladığı pozisyonda Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku fileleri havalandırarak skoru 3-0'a taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
GOLLER
BELÇİKA 1-0 TÜRKİYEUEFA Uluslar Ligi: Belçika 1-0 Türkiye
BELÇİKA 2-0 TÜRKİYE
BELÇİKA 3-0 TÜRKİYE
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.
7' Belçika tehlikeli geldi
Belçika, sol kanattan Godts ile etkili geldi. Ceza sahasına giren Godts şut açısı ararken savunmamız zamanında araya girerek tehlikenin büyümesini önledi.
10' GOL | Belçika 1-0 Türkiye
Belçika, Kevin De Bruyne'nin golüyle öne geçti. Lukebakio ile yaptığı verkaçın ardından merkezden ceza sahasına giren De Bruyne, hafif sağ çapraza yöneldi.
Belçikalı yıldız, sağ ayağının içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi.
19' Abdülkerim kafayla yokladı
Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Arda Güler ortasını yaptı. Ceza sahasında yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
27' Lammens, Arda Güler'e geçit vermedi
Türkiye bir kez daha gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Arda Güler, rakiplerinden sıyrılarak şutunu çekti ancak kaleci Senne Lammens gole izin vermedi.
31' Merih'in kafasını Lammens çıkardı
Türkiye, paslaşarak kullandığı serbest vuruşun ardından önemli bir fırsat yakaladı. Arda Güler'in sol iç kulvardan yaptığı ortada arka direkte yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunu kaleci Senne Lammens çıkardı.
43' Merih mutlak fırsatı kaçırdı
Türkiye beraberlik golüne çok yaklaştı. Belçika savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, ceza sahasının sağ çaprazından yerden sert bir orta yaptı.
Kaleciyi geçen topa ceza sahasının sol çaprazında boş durumda bulunan Merih Demiral gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Belçika 1-0 Türkiye
Karşılaşmanın ilk yarısı Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 10. dakikada Kevin De Bruyne kaydetti. Türkiye, Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler ve Merih Demiral ile önemli fırsatlar yakalasa da beraberlik golünü bulamadı.
MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Kırmızı kart cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında yeniden kaleye geçti.
Savunma hattı Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu.
Orta sahada İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz görev yaparken hücum hattının sağında Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu forma giydi. Montella'nın santrfor tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.
BARTUĞ ELMAZ İLK KEZ A MİLLİ
Belçika karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, A Milli Takım formasını ilk kez giydi.
Uluslar Ligi için açıklanan aday kadroda yer alan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fransa ve İtalya karşılaşmalarının maç kadrosuna dahil edilmemişti.
İLHAN FAKILI İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA
İlhan Fakılı da Belçika karşılaşmasıyla A Milli Takım'da ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde aday kadroya çağrılan genç kanat oyuncusu, daha sonra Ukrayna ile oynanacak mücadele için Ümit Milli Takım'a gönderilmişti.
TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Liege'de oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar tribünlere yoğun ilgi gösterdi.
Belçika'da yaşayan vatandaşların yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan gelen taraftarlar da deplasman tribünündeki yerlerini aldı.
Ev sahibi tribünlerinde de çok sayıda Türk taraftarın bulunması dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Zeki Çelik
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, Melih Kabasakal, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün, Can Uzun, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın.