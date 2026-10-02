TikTok operasyonu sonrası uzman uyardı: Çocuklar sosyal medya fenomenlerini rol model alıyor
TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarında kavga, tehdit, hakaret ve müstehcenlik içeren yayınlara yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonun ardından dijital platformların çocuklar ve aile yapısı üzerindeki etkileri yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan yapay zeka bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yalnızca yasaklamanın yeterli olmayacağını belirterek aile, eğitim kurumları ve devletin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Kartal, çocukların sosyal medyadaki fenomenleri rol model almalarının ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformlarında yapılan yayınlara yönelik yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başta TikTok olmak üzere Instagram ve X'te kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve müstehcenlik içeren yayınlar yaptıkları değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüphelinin ise arandığı bildirildi.
Operasyonun ardından sosyal medya platformlarının denetlenmesi, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve TikTok'a yönelik olası kısıtlamalar A Haber canlı yayınında ele alındı.
ÇOCUKLAR FENOMENLERİ ROL MODEL ALIYOR
A Haber'e değerlendirmelerde bulunan yapay zeka bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, sosyal medyada ortaya çıkan tablonun yalnızca platformların içerik politikaları açısından değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, bazı yayınların Türk Ceza Kanunu kapsamına girebilecek boyutlara ulaşabildiğine dikkat çekti.
Kartal, özellikle çocuklar açısından ortaya çıkan tehlikeye işaret ederek geçmişte bilim insanları ve sanatçıların rol model olarak görüldüğünü, günümüzde ise sansasyonel yayınlarla öne çıkan sosyal medya fenomenlerinin çocuklar üzerinde etkili olabildiğini söyledi.
Kartal, "Buradaki fenomenlerin özellikle çocuklarımıza rol model olma durumlarının oluşması söz konusu. Önceleri bilim insanlarını ve sanatçıları rol model alan çocuklar bugünlerde birçok sansasyon yaratan fenomenleri rol model alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.
"GLOBAL PLATFORMLAR TÜRKİYE'DE DAHA GEÇ HAREKET EDEBİLİYOR"
Uluslararası sosyal medya şirketlerinin içeriklere müdahale hızına da değinen Kartal, söz konusu platformların bazı Batılı ülkelerde hızlı aksiyon alabildiğini ancak Türkiye'deki süreçlerin daha ağır ilerleyebildiğini savundu.
Bu noktada yaptırımların etkili şekilde uygulanması gerektiğini söyleyen Kartal, Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerli sosyal medya ve canlı yayın uygulamalarının geliştirilmesinin de önemli olduğunu ifade etti.
Kartal, küresel ölçekte faaliyet gösteren dev platformlarla rekabet etmenin kolay olmadığını ancak yerli alternatiflerin özellikle denetlenebilirlik açısından önem taşıyabileceğini kaydetti.
TIKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANIR MI?
TikTok'un Türkiye'de yasaklanması ya da erişiminin kısıtlanması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal, devlet tarafından yeni düzenlemeler ve tedbirlerin gündeme gelebileceğini söyledi.
Ancak sorunun yalnızca platformların yasaklanmasıyla çözülemeyeceğinin altını çizdi.
Kartal, "TikTok'un yasaklanması, kısıtlanması gibi konular söz konusu olabilir elbette. Bunun yanı sıra bizler de aileler olarak çocuklarımızın bu gibi fenomenlere ve sakıncalı içeriklere maruz kalmamaları için temkinli olmamız gerekiyor" dedi.
"AŞIRI YASAKÇILIK YERİNE BİLİNÇLENDİRME"
Çocuklara yönelik yaş sınırlamalarının farklı yöntemlerle aşılabileceğine dikkat çeken Kartal, bu nedenle yalnızca teknik engeller ve yasaklar üzerinden hareket edilmesinin yeterli olmayacağı görüşünü dile getirdi.
"Aşırı yasakçılıktan ziyade gerekli bilgilendirmenin hem aileler nezdinde yapılması hem de çocukların bu bilince ulaşmasını sağlamak daha doğru olacaktır" diyen Kartal, ebeveynlerin çocukların dijital dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
DEVLET, AİLE VE OKULLARA ORTAK SORUMLULUK
Çocukların sosyal medyadaki zararlı içeriklerden korunması için devlet, aile ve eğitim kurumlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, tek başına yasaklamaların yeterli olmayacağına dikkat çekti.
Devletin hukuki ve teknik düzenlemeler yapması, ailelerin çocukların sosyal medya kullanımını kontrollü hale getirmesi ve eğitim kurumlarının dijital bilinç konusunda aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Burası sadece devletin yapabileceği ya da sadece aile olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Hem eğitim kurumlarında öğretmenlerimizin hem aileler olarak bizlerin hem de devletimizin bu konuda gerekli adımları atması gerekiyor."
Kartal, çocukların sosyal medyadan tamamen uzaklaştırılmasından ziyade kontrollü kullanım, dijital bilinç ve etkin denetim mekanizmalarının birlikte uygulanmasının daha etkili bir yöntem olabileceğine dikkat çekti.