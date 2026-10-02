TIKTOK TÜRKİYE'DE YASAKLANIR MI?

TikTok'un Türkiye'de yasaklanması ya da erişiminin kısıtlanması ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal, devlet tarafından yeni düzenlemeler ve tedbirlerin gündeme gelebileceğini söyledi.

Ancak sorunun yalnızca platformların yasaklanmasıyla çözülemeyeceğinin altını çizdi.

Kartal, "TikTok'un yasaklanması, kısıtlanması gibi konular söz konusu olabilir elbette. Bunun yanı sıra bizler de aileler olarak çocuklarımızın bu gibi fenomenlere ve sakıncalı içeriklere maruz kalmamaları için temkinli olmamız gerekiyor" dedi.

"AŞIRI YASAKÇILIK YERİNE BİLİNÇLENDİRME"

Çocuklara yönelik yaş sınırlamalarının farklı yöntemlerle aşılabileceğine dikkat çeken Kartal, bu nedenle yalnızca teknik engeller ve yasaklar üzerinden hareket edilmesinin yeterli olmayacağı görüşünü dile getirdi.

"Aşırı yasakçılıktan ziyade gerekli bilgilendirmenin hem aileler nezdinde yapılması hem de çocukların bu bilince ulaşmasını sağlamak daha doğru olacaktır" diyen Kartal, ebeveynlerin çocukların dijital dünyadaki faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.